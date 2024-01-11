Не только пустыня: топ-5 впечатляющих мест в ОАЭ

Куда отправляются туристы в первую очередь и почему покупать недвижимость в ОАЭ выгоднее рядом с основными достопримечательностями.

Доступная недвижимость и знаменитые достопримечательности создают Объединенным Арабским Эмиратам неповторимый облик. В нашей подборке мы рассказываем про пять самых известных и посещаемых мест ОАЭ. Каждый турист стремится здесь побывать и получить массу ярких эмоций, поэтому приобрести апартаменты в относительной близости от впечатляющих мест станет отличным вложением в будущее.

Башня Бурдж-Халифа (Дубай)

Это не просто самое высокое здание в мире, а настоящий символ прогресса эмиратов. Строительство башни двигалось рекордными темпами и заняло шесть лет. Каждый, кто побывал здесь, с уверенностью скажет, что Бурдж-Халифа – то место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. Со смотровой площадки открывается самый захватывающий вид на Дубай и достопримечательности города. Лифты в Бурдж-Халифа одни из самых быстрых в мире: на нужный этаж гости Дубая смогут подняться примерно за одну минуту. Внутри здания удачно расположились торговые центры, офисы больших компаний, рестораны, тренажерные залы и даже отель.

Рекомендации к посещению. Лучше покупать билеты заранее через интернет. Для того чтобы полностью насладиться прогулкой, рекомендуем выбрать утренние часы для посещения.

Мечеть шейха Зайда (Абу-Даби)

Эта мечеть одна из самых больших в мире. В эмиратах обычно принято пускать в мечети только мусульман, однако эта достопримечательность открыта для всех туристов. Одновременно мечеть шейха Зайда может вместить около сорока тысяч человек. Масштабы здания и внутреннего двора, выложенного цветными и белыми камнями, смогут поразить даже самого искушенного туриста.

Для гостей Абу-Даби здесь действуют определенные правила. В мечеть нельзя заходить в обычной одежде. Девушкам на входе выдают специальные накидки, закрывающие голову и все части тела. Мужчинам необходимо посещать мечеть в рубашке и быть в брюках, а не в шортах.

Именно в мечети шейха Зайда расположена огромная люстра, украшенная камнями Сваровски и сусальным золотом. А ковер, который находится в главном молитвенном зале, считается самым большим в мире и также является одной из достопримечательностей Абу-Даби.

Рекомендации к посещению. Если вы хотите окунуться в атмосферу сказки, то рекомендуем посетить мечеть на закате. В это время вы сможете сделать классные кадры и полностью оцените масштаб строения.

Музей «Лувр» (Абу-Даби)

Существует мнение, что в эмиратах нет ни картинных галерей, ни искусства в целом. Однако эту точку зрения легко оспорить. Главным музеем ОАЭ является, конечно, «Лувр», расположенный в центре культурного острова Саадият в Абу-Даби. В музее представлена уникальная коллекция от глубокой древности до наших дней. Сам музей также выглядит весьма эффектно: футуристическая архитектура, множество водных каналов, большой ажурный купол, благодаря которому внутрь зала попадает свет. Из-за этого создается ощущение, что музей находится под небом прямо в море. Внутри музея можно увидеть более 600 произведений искусства, включая картины, скульптуры и другие объекты из разных стран и эпох. Но даже если вы не понимаете или не любите искусство – «Лувр» стоит посетить ради создания необычных фотоснимков.

«Лувр» не зря назван так же, как и одноименный музей в Париже. За это "имя" эмират Абу-Даби выплатил Франции около 525 миллионов долларов. Кстати, выкупили «имя» не навсегда, а всего лишь на тридцать лет. Чуть больше стоила аренда экспонатов. Но настоящие ценители, несомненно, отметят коллекцию шедевров Пикассо, Ван Гога, Леонардо да Винчи и т.д.

Рекомендации к посещению. В музей лучше приезжать в первой половине недели, так как ближе к выходным здесь может быть много посетителей. Не берите с собой большие рюкзаки или закладывайте дополнительное время на то, чтобы сдать их в гардероб.

Мечеть Шарджи (Шарджа)

Мечеть Шарджи (самая большая в эмирате) распахнула свои двери в 2019 году. Здание способно вместить в себя около двадцати пяти тысяч верующих. Мечеть включает в себя не только молитвенный зал, но и различные зоны, которые будут интересны и для не мусульман. Например, здесь расположена большая библиотека, сувенирные магазины, красивые открытые площадки для отдыха, а также различные кафе, где можно перекусить.

Рекомендации к посещению. Дресс-код в Шардже значительно строже, чем в Дубае, поэтому перед посещением мечети заранее продумайте свой образ. Возможно, придется купить абайю (религиозную одежду), однако сделать это лучше не в туристическом месте.

Старый форт Дайя (Рас-эль-Хайма)

Старый форт Дайя можно назвать самым важным историческим памятником в эмиратах. Эта достопримечательность находится на 70-метровом холме, и добраться до нее можно, преодолев более двухсот ступеней. С вершины форта открываются виды на горы, море и пышные пальмовые сады. Вблизи форта располагаются еще несколько достопримечательностей, связанных с историей: например, древние гробницы.

Рекомендации к посещению. Одевайте удобную обувь и планируйте визит в светлое время суток, так как территория не оборудована освещением.

ТОП-3 проекта для инвестиции в недвижимость ОАЭ

Вложение в недвижимость, находящуюся рядом с основными достопримечательностями, всегда заманчивая идея. Маловероятно, что цены на такое жилье со временем поползут вниз. Нередко инвесторы приобретают недвижимость рядом с туристическими объектами с целью сдачи в аренду, поскольку желающие жить в таком месте всегда найдутся. Основной плюс жизни вблизи от самых посещаемых мест в стране - возможность не тратить много времени на длительные поездки туда и обратно. Мы выбрали три интересных проекта в ОАЭ, от которых легко и удобно добираться до главных достопримечательностей.

Elvira – жилой комплекс в районе Dubai Hills Estate. Апартаменты находятся в пятнадцати минутах от знаменитой башни Бурдж-Халифа и других достопримечательностей.

Стоимость: от 2 319 888 AED

Saadiyat Lagoons Villas – виллы в эксклюзивном семейном комьюнити вблизи главных достопримечательностей эмирата. В пятнадцати минутах от территории комплекса находится главный музей города – «Лувр».

Стоимость: от 9 202 966 AED

Cape Hayat – жилой комплекс на берегу Персидского залива. От него легко добраться до старого форта Дайя и других достопримечательностей Рас-эль-Хаймы.

Стоимость: от 1 562 000 AED

Заключение

Недвижимость, находящаяся рядом с достопримечательностями, выгодно отличается от жилья в менее инфраструктурных локациях. Поэтому инвесторы предпочитают вкладывать капитал в апартаменты, которые будет легко продать в будущем или сдавать в краткосрочную аренду.