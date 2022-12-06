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Saadiyat Lagoons Villas

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island East
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 792 м² до 872 м²
Количество спален5
Стартовая цена9 202 966 AED
от 9 202 966 AED
от 10 902 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%920 297 AED
При оформлении договора
2%184059 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%3 681 186 AED
При передаче
50%4 601 483 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 9 202 966 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Волейбольный корт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа5 км
Магазин3 км
Медицинский центр4 км
Море6 км

Описание

Эксклюзивный проект представляет собой закрытое семейное комьюнити в окружении белых песчаных пляжей и мангровых зарослей на острове Saadiyat Island. Откройте для себя прибрежный образ жизни, в котором гармонично сочетаются комфорт, роскошь и близость природы.

Коллекция двухэтажных вилл с 4, 5 и 6 спальнями, комнатой для персонала и крытыми парковочными местами. Планировки предлагают возможность построить личный бассейн и дополнительное одноэтажное здание под домашний офис, тренажерный зал или гостевую спальню. Жители будут наслаждаться первоклассными удобствами Saadiyat Lagoons, включая благоустроенные парки, рестораны, магазины, школы, бассейны, спортивные и игровые площадки. За 10-15 минут можно доехать до медицинского центра Tamara Polyclinics LLC, супермаркетов Saadiyat To Go и Waitrose Supermarket, университета New York University Abu Dhabi, школы Cranleigh Abu Dhabi, детского центра Bright Beginnings Nursery, пляжей Kai Beach и Soul Beach, гольф-поля Saadiyat Beach Golf Club. Развитая транспортная сеть За 5 минут можно доехать до дороги Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которая соединяет остров с материковой частью Абу-Даби. За 28 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport в Дубае займет 1 час. Вблизи достопримечательностей Главные музеи города - Louvre Abu Dhabi, Natural History museum Abu Dhabi, Zayed National Museum, Guggenheim Abu Dhabi - и первое в мире сообщество трех религий The Abrahamic Family House находятся в 15 минутах от территории комьюнити. Живите в окружении природы Наслаждайтесь прогулками вдоль побережья, в зеленых парках, любуйтесь розовыми фламинго в мангровых зарослях прямо на территории комплекса. Качественная отделка Отделка может быть выполнена в одном из 4 вариантов на ваше усмотрение. На выбор предлагаются две цветовые палитры: в теплых и холодных оттенках. Стандартный вариант позволяет использовать в отделке ламинат, керамику, кварц. Премиальный вариант включает в себя паркетные покрытия, мрамор, систему «Умный дом». Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
5 спален
792 - 872
9 202 966 - 9 506 740
10 902 - 11 620

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island East