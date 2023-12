Saadiyat Lagoons Villas

Коллекция двухэтажных вилл с 4, 5 и 6 спальнями, комнатой для персонала и крытыми парковочными местами. Планировки предлагают возможность построить личный бассейн и дополнительное одноэтажное здание под домашний офис, тренажерный зал или гостевую спальню. Жители будут наслаждаться первоклассными удобствами Saadiyat Lagoons, включая благоустроенные парки, рестораны, магазины, школы, бассейны, спортивные и игровые площадки. За 10-15 минут можно доехать до медицинского центра Tamara Polyclinics LLC, супермаркетов Saadiyat To Go и Waitrose Supermarket, университета New York University Abu Dhabi, школы Cranleigh Abu Dhabi, детского центра Bright Beginnings Nursery, пляжей Kai Beach и Soul Beach, гольф-поля Saadiyat Beach Golf Club. Развитая транспортная сеть За 5 минут можно доехать до дороги Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которая соединяет остров с материковой частью Абу-Даби. За 28 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport в Дубае займет 1 час. Вблизи достопримечательностей Главные музеи города - Louvre Abu Dhabi, Natural History museum Abu Dhabi, Zayed National Museum, Guggenheim Abu Dhabi - и первое в мире сообщество трех религий The Abrahamic Family House находятся в 15 минутах от территории комьюнити. Живите в окружении природы Наслаждайтесь прогулками вдоль побережья, в зеленых парках, любуйтесь розовыми фламинго в мангровых зарослях прямо на территории комплекса. Качественная отделка Отделка может быть выполнена в одном из 4 вариантов на ваше усмотрение. На выбор предлагаются две цветовые палитры: в теплых и холодных оттенках. Стандартный вариант позволяет использовать в отделке ламинат, керамику, кварц. Премиальный вариант включает в себя паркетные покрытия, мрамор, систему «Умный дом». Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

