Cape Hayat

На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, зоны прогулок и отдыха, детская площадка, беговая дорожка, спортивные корты, рестораны и магазины. В 5-10 минутах от локации находятся супермаркеты Choithrams, Bloom и Green Harvest, школы RAK Academy British School, RAK Modern Private School и медицинские центры The American Medical Center, Cosmo Health Medical Center, Al Jazeera Medical Clinic. Надежный застройщик Компания RAK Properties была основана в 2005 году, и за прошедшее время выпустила десятки жилых и коммерческих зданий. Главной локацией девелопера является эмират Рас-эль-Хайма, но также появляются объекты других эмиратах — например, в Дубае. За годы своей деятельности RAK Properties получили немало наград и признаний за свой вклад в развитие недвижимости и туризма в ОАЭ.

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