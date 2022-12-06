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Cape Hayat

Ras al-Khaimah City, United Arab Emirates
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 20
Визуализация
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 90 м² до 159 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 562 000 AED
от 1 562 000 AED
от 12 432 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%156 200 AED
При оформлении договора
2%31240 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%468 600 AED
При передаче
60%937 200 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов4
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность8, 19
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 562 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Волейбольный корт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа6 км
Магазин750 м
Медицинский центр1 км
Море100 м

Описание

Премиальный жилой комплекс в развивающемся районе Mina Al Arab эмирата Рас-эль-Хайма, расположенный на берегу Персидского залива. Прекрасная зеленая локация как для семейной жизни, так и для пляжного отдыха. Комплекс состоит из 4 башен и насчитывает 668 лотов: студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Лоты предлагают виды на океан, лагуну и мангровые заросли. Отделка выполнена в спокойных светлых тонах.

На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, зоны прогулок и отдыха, детская площадка, беговая дорожка, спортивные корты, рестораны и магазины. В 5-10 минутах от локации находятся супермаркеты Choithrams, Bloom и Green Harvest, школы RAK Academy British School, RAK Modern Private School и медицинские центры The American Medical Center, Cosmo Health Medical Center, Al Jazeera Medical Clinic. Надежный застройщик Компания RAK Properties была основана в 2005 году, и за прошедшее время выпустила десятки жилых и коммерческих зданий. Главной локацией девелопера является эмират Рас-эль-Хайма, но также появляются объекты других эмиратах — например, в Дубае. За годы своей деятельности RAK Properties получили немало наград и признаний за свой вклад в развитие недвижимости и туризма в ОАЭ.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
90 - 155
1 562 000 - 1 931 000
12 432 - 17 197
2 спальни
134 - 159
2 404 000 - 3 680 000
17 879 - 23 095

Инфраструктура

Ras al-Khaimah City, United Arab Emirates