Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейны, тренажерный зал, многофункциональный зал, площадка для барбекю, общественные пространства, озелененная территория, игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся ресторан The Hills Eatery, торговый центр Dubai Hills Mall, магазины Franprix, Spinneys Dubai Hills и Geant Hypermarket, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic, аптека BinSina Pharmacy. На таком же расстоянии от дома расположены парк Splash Park и гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны расположены в 15 минутах от комплекса. За 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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