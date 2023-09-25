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Elvira

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khail Road, 99/10
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 98 м² до 106 м²
Количество спален2
Стартовая цена2 319 888 AED
от 2 319 888 AED
от 22 385 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%231 989 AED
При оформлении договора
4%92796 AED
До даты ввода в эксплуатацию
70%1 623 922 AED
При передаче
20%463 978 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 319 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа2 км
Магазин600 м
Медицинский центр750 м

Описание

Новый жилой комплекс в районе Dubai Hills Estate – настоящий оазис спокойствия и умиротворения. Наслаждайтесь захватывающими видами на горизонт Dubai Marina и окружающие ландшафтные сады. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, таунхаусами и дуплексами. Все лоты с панорамными окнами в пол, просторными террасами и балконами. Интерьеры нейтральных оттенков создают ощущение уюта и гармонии, а частные сады помогут расслабиться после тяжелого дня.

Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейны, тренажерный зал, многофункциональный зал, площадка для барбекю, общественные пространства, озелененная территория, игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся ресторан The Hills Eatery, торговый центр Dubai Hills Mall, магазины Franprix, Spinneys Dubai Hills и Geant Hypermarket, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic, аптека BinSina Pharmacy. На таком же расстоянии от дома расположены парк Splash Park и гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны расположены в 15 минутах от комплекса. За 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
98 - 106
2 319 888 - 2 372 888
22 385 - 23 508

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khail Road, 99/10

Новости о проекте

  1. Русские продолжают скупать недвижимость в Дубае?
    Русские продолжают скупать недвижимость в Дубае?25.09.2023
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