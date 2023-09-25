Каталог
Дата: 25.09.2023

Русские продолжают скупать недвижимость в Дубае?

В 2023 году российские покупатели проявили большую активность на рынке недвижимости ОАЭ по сравнению с предыдущим годом. 

Несмотря на то, что китайцы становятся все более активными, россияне по-прежнему остаются лидерами среди иностранных покупателей и инвесторов. Они приобрели около 12% недвижимости от крупнейшего застройщика Emaar, который отвечает за 30% всех продаж в эмирате. В прошлом году их доля составляла < 10%.

ОАЭ можно назвать основным направлением для состоятельных россиян, особенно Дубай:

– Страна не вводит санкций в отношении россиян;

– Активно развивается и становится центром деловой активности;

– Население Дубая в основном состоит из экспатов, большую долю которых составляют русские сограждане.

Российские покупатели в основном заинтересованы в элитном сегменте Дубая, где доходность от аренды высока, а инвестиционные затраты наоборот - невысоки. 

Мы предполагаем, что россияне останутся доминирующими покупателями в этом году, а в следующем их место займут китайцы, так как уже сейчас растет число китайских бизнесов в Дубае. Согласно отчетам за прошедшую часть года, зарегистрировано более 8 тыс. китайских компаний (рост на 70% за год).

