Дата: 25.08.2023

Новое направление Housebook

Теперь мы разрабатываем для вас лендинги совместно с партнерами Focus Group.

Что это?

Ваш собственный сайт, заточенный на привлечение нового потока клиентов.

Он позволит вам автоматически привлекать новых клиентов, освободив время на качественную обработку их запросов и проведение сделки.

Как это работает?

Мы созадим лендинг с нуля, начиная от цветов, заканчивая текстами с учетом ваших пожеланий или с исходными маркетинговыми материалами, если они имеются. А фиды нашей платформы обеспечат ежедневно обновляющуюся информацию о предложениях застройщиков. 

Сервисы для коммуникации с клиентами:

– Настроим интеграцию с популярными мессенджерами;

– Подключим ваши сервисы телефонии;

– Подключим сервис для e-mail рассылок;

– Настроим CRM-систему;

– Подключим оповещения о новых заявках в Telegram.

Кроме того, вы можете заказать услугу продвижения у наших партнеров Focus group, ведь одна из самых сложных вещей в работе с сайтом – это интернет маркетинг.

Срок разработки лендинга – от 1 недели. 

Оставить заявку и узнать все подробности можно по этой ссылке👈🏻

  1. Riviera Reve by Azizi
    Riviera Reve by Azizi
    United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2024
    ЗастройщикAzizi Developments
    Площадьот 42 м² до 809 м²
    Первый взнос10%
    от 361 225 $от 5 906 $/м²
