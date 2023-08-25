Новое направление Housebook

Теперь мы разрабатываем для вас лендинги совместно с партнерами Focus Group.

Что это?

Ваш собственный сайт, заточенный на привлечение нового потока клиентов.

Он позволит вам автоматически привлекать новых клиентов, освободив время на качественную обработку их запросов и проведение сделки.

Как это работает?

Мы созадим лендинг с нуля, начиная от цветов, заканчивая текстами с учетом ваших пожеланий или с исходными маркетинговыми материалами, если они имеются. А фиды нашей платформы обеспечат ежедневно обновляющуюся информацию о предложениях застройщиков.

Сервисы для коммуникации с клиентами:

– Настроим интеграцию с популярными мессенджерами;

– Подключим ваши сервисы телефонии;

– Подключим сервис для e-mail рассылок;

– Настроим CRM-систему;

– Подключим оповещения о новых заявках в Telegram.

Кроме того, вы можете заказать услугу продвижения у наших партнеров Focus group, ведь одна из самых сложных вещей в работе с сайтом – это интернет маркетинг.

Срок разработки лендинга – от 1 недели.

Оставить заявку и узнать все подробности можно по этой ссылке👈🏻