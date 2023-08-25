Новое направление Housebook
Теперь мы разрабатываем для вас лендинги совместно с партнерами Focus Group.
Что это?
Ваш собственный сайт, заточенный на привлечение нового потока клиентов.
Он позволит вам автоматически привлекать новых клиентов, освободив время на качественную обработку их запросов и проведение сделки.
Как это работает?
Мы созадим лендинг с нуля, начиная от цветов, заканчивая текстами с учетом ваших пожеланий или с исходными маркетинговыми материалами, если они имеются. А фиды нашей платформы обеспечат ежедневно обновляющуюся информацию о предложениях застройщиков.
Сервисы для коммуникации с клиентами:
– Настроим интеграцию с популярными мессенджерами;
– Подключим ваши сервисы телефонии;
– Подключим сервис для e-mail рассылок;
– Настроим CRM-систему;
– Подключим оповещения о новых заявках в Telegram.
Кроме того, вы можете заказать услугу продвижения у наших партнеров Focus group, ведь одна из самых сложных вещей в работе с сайтом – это интернет маркетинг.
Срок разработки лендинга – от 1 недели.
Оставить заявку и узнать все подробности можно по этой ссылке👈🏻