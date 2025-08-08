От брокер-туров до масштабных форумов: оффлайн-путь Housebook в 2025 году

В 2025 году Housebook вышел за рамки онлайн-общения и устроил серию живых встреч, мастер-классов и мероприятий, собравших сотни участников. Этот формат позволил нам установить более тесную связь с аудиторией и лучше понять ее потребности, что напрямую влияет на качество наших сервисов. Не забываем мы и про онлайн-пространство: за последние полгода платформа Housebook расширила свою географию, став доступной в пяти новых странах.





В этой статье мы хотим поделиться результатами нашей офлайн-активности и рассказать о планах на будущее. Одним из самых ярких событий станет международная встреча на Бали в конце августа. Это отличная возможность для профессионального общения и обмена опытом в неформальной обстановке. А тех, кто пока не планирует дальние поездки, мы всегда рады видеть на наших бизнес-завтраках в разных странах и онлайн-эфирах. Но обо всем по порядку.





Форум с участием Housebook SALES BOOT CAMP + брокер-тур в ОАЭ, февраль 2025





Главной целью нашего брокер-тура в ОАЭ стало глубокое погружение агентов по недвижимости в специфику местного рынка. За 6 насыщенных дней участники:

Лично оценили объекты ведущих застройщиков в шоу-румах.

Проанализировали инвестиционный потенциал районов (от Marina до JVC).

Пообщались с лекторами. Брокер тур в Дубае проводили настоящие профи рынка: Анастасия Зиновьева - руководитель направления международной недвижимости и топ брокер, Ирина Щеголева - менеджер по работе с вип-клиентами. Василий Фетисов разбирал финансовые и юридические тонкости сделок в ОАЭ. Главное – это были не сухие лекции, а вдохновляющие истории успеха и разбор реальных кейсов, которые сразу можно было применить на практике.





Итог: участники увезли не только контент для клиентов, но и личные планы развития на год.





Участие в февральском брокер-туре стало своеобразным входным билетом для погружения в крупнейшее событие года – Sales Boot Camp 2025 (22 февраля). Это была уже следующая ступень: интенсивная программа с топ-лидерами рынка, разбор сложных кейсов и возможность вывести свои навыки на новый уровень. Бонусом для многих стала личная встреча и обмен опытом с Ириной Доброхотовой, основателем Housebook.









Housebook Sales Boot Camp 2025 в Батуми + инвест-тур





Крупнейший форум по зарубежной недвижимости (31 мая – 2 июня) объединил более 400 специалистов.





Чем запомнился форум?

Практика вместо теории: кейсы по международным сделкам и digital-инструментам.

Нетворкинг уровня СЕО: VIP-завтраки, гала-ужины, инвест-тур по стройкам Батуми, прямые диалоги с застройщиками.

Для желающих прошла выездная сессия с фокусом на личный рост и лидерство в живописной Горной Аджарии.

Живое общение с лидерами рынка (выступление Ирины Доброхотовой о глобальном масштабировании).





Философия: «Пощупать рынок» – участники тестировали локации, общались с застройщиками и сразу применяли знания.









Housebook Camp Bali 2025





Следующая глава нашего офлайн-пути пишется на Бали. 19–30 августа планируется закрытый образовательный инвест-тур.





Рынок Бали не познать через ленту соцсетей. Его чувствуют на земле — в переговорах, на стройках, в офисах застройщиков. В августе Housebook соберет на Бали профессионалов, которые работают с реальностью: брокеров, девелоперов, инвесторов, партнеров.





Почему август?

Пик сезона аренды — увидите реальную загрузку топовых локаций.

Живая картина рынка: что востребовано, а что лишь красиво выглядит.





Что будет?

10 дней, 5 ключевых локаций (Нуса-Дуа, Чангу, Улувату, Убуд, Менджанган).

Разбор реальных сделок: leasehold и freehold.

Встречи с застройщиками, агентами и инвесторами из ЮВА, ОАЭ, СНГ.

Анализ новых проектов и эффективных моделей продаж.

Поиск настоящего трафика за «пеной» маркетинга.





Если вы готовы выйти за рамки соцсетей и увидеть рынок Бали своими глазами, то самое время забронировать место на эксклюзивном инвест-туре. Откройте для себя настоящие возможности рынка вместе с нами!





Почему профессионалы выбирают офлайн с Housebook?

Глубина вместо охвата. Сообщество, где легко найти контакты. В дальнейшем участники продолжают совместные проекты. Доступ к закрытым данным и инсайтам.





Подписывайтесь на наш календарь событий, чтобы быть в курсе всех предстоящих мероприятий.