Дата: 08.08.2025

От брокер-туров до масштабных форумов: оффлайн-путь Housebook в 2025 году

В 2025 году Housebook вышел за рамки онлайн-общения и устроил серию живых встреч, мастер-классов и мероприятий, собравших сотни участников. Этот формат позволил нам установить более тесную связь с аудиторией и лучше понять ее потребности, что напрямую влияет на качество наших сервисов. Не забываем мы и про онлайн-пространство: за последние полгода платформа Housebook расширила свою географию, став доступной в пяти новых странах.


В этой статье мы хотим поделиться результатами нашей офлайн-активности и рассказать о планах на будущее. Одним из самых ярких событий станет международная встреча на Бали в конце августа. Это отличная возможность для профессионального общения и обмена опытом в неформальной обстановке. А тех, кто пока не планирует дальние поездки, мы всегда рады видеть на наших бизнес-завтраках в разных странах и онлайн-эфирах. Но обо всем по порядку. 


Форум с участием Housebook SALES BOOT CAMP + брокер-тур в ОАЭ, февраль 2025


Главной целью нашего брокер-тура в ОАЭ стало глубокое погружение агентов по недвижимости в специфику местного рынка. За 6 насыщенных дней участники: 

  • Лично оценили объекты ведущих застройщиков в шоу-румах.
  • Проанализировали инвестиционный потенциал районов (от Marina до JVC).
  • Пообщались с лекторами. Брокер тур в Дубае проводили настоящие профи рынка: Анастасия Зиновьева - руководитель направления международной недвижимости и топ брокер, Ирина Щеголева - менеджер по работе с вип-клиентами. Василий Фетисов разбирал финансовые и юридические тонкости сделок в ОАЭ. Главное – это были не сухие лекции, а вдохновляющие истории успеха и разбор реальных кейсов, которые сразу можно было применить на практике.


Итог: участники увезли не только контент для клиентов, но и личные планы развития на год. 


Участие в февральском брокер-туре стало своеобразным входным билетом для погружения в крупнейшее событие года – Sales Boot Camp 2025 (22 февраля). Это была уже следующая ступень: интенсивная программа с топ-лидерами рынка, разбор сложных кейсов и возможность вывести свои навыки на новый уровень. Бонусом для многих стала личная встреча и обмен опытом с Ириной Доброхотовой, основателем Housebook.



Housebook Sales Boot Camp 2025 в Батуми + инвест-тур 


Крупнейший форум по зарубежной недвижимости (31 мая – 2 июня) объединил более 400 специалистов. 


Чем запомнился форум? 

  • Практика вместо теории: кейсы по международным сделкам и digital-инструментам. 
  • Нетворкинг уровня СЕО: VIP-завтраки, гала-ужины, инвест-тур по стройкам Батуми, прямые диалоги с застройщиками.
  • Для желающих прошла выездная сессия с фокусом на личный рост и лидерство в живописной Горной Аджарии.
  • Живое общение с лидерами рынка (выступление Ирины Доброхотовой о глобальном масштабировании).  


Философия: «Пощупать рынок» – участники тестировали локации, общались с застройщиками и сразу применяли знания.



Housebook Camp Bali 2025


Следующая глава нашего офлайн-пути пишется на Бали. 19–30 августа планируется закрытый образовательный инвест-тур. 


Рынок Бали не познать через ленту соцсетей. Его чувствуют на земле — в переговорах, на стройках, в офисах застройщиков.  В августе Housebook соберет на Бали профессионалов, которые работают с реальностью:  брокеров, девелоперов, инвесторов, партнеров. 


Почему август? 

  • Пик сезона аренды — увидите реальную загрузку топовых локаций.  
  • Живая картина рынка: что востребовано, а что лишь красиво выглядит.  


Что будет?

  • 10 дней, 5 ключевых локаций (Нуса-Дуа, Чангу, Улувату, Убуд, Менджанган).
  • Разбор реальных сделок: leasehold и freehold.  
  • Встречи с застройщиками, агентами и инвесторами из ЮВА, ОАЭ, СНГ.  
  • Анализ новых проектов и эффективных моделей продаж.  
  • Поиск настоящего трафика за «пеной» маркетинга.  


Если вы готовы выйти за рамки соцсетей и увидеть рынок Бали своими глазами, то самое время забронировать место на эксклюзивном инвест-туре. Откройте для себя настоящие возможности рынка вместе с нами!


Почему профессионалы выбирают офлайн с Housebook?

  1. Глубина вместо охвата. 
  2. Сообщество, где легко найти контакты. В дальнейшем участники продолжают совместные проекты.  
  3. Доступ к закрытым данным и инсайтам.  


Подписывайтесь на наш календарь событий, чтобы быть в курсе всех предстоящих мероприятий.

