Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае

Начинающего брокера, еще не работающего в ОАЭ, легко смутить неизвестными терминами, которые используются на местном рынке недвижимости. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не краснеть перед клиентом, предлагаем вам заранее ознакомиться с основными понятиями, которыми в эмиратах пользуются все местные риэлторы и инвесторы.

DLD

Земельный департамент Дубая - орган, ответственный за регистрацию недвижимости в соответствии с местными правилами и законами. Здесь же рассматриваются заявки на получение резидентской визы, проводятся все сделки купли-продажи, выдаются сертификаты на право собственности и вносятся регистрационные взносы при покупке жилья. Иными словами, DLD делает рынок недвижимости прозрачным и безопасным как для инвесторов, так и для застройщиков.

OFF-PLAN

В Дубае вы часто можете услышать фразу: «Недвижимость в этом жилом комплексе продается off-plan». Для новичков в профессии брокера и тех, кто впервые сталкивается с покупкой квартиры в Дубае, этот термин вряд ли будет понятен. Если разобраться, то в переводе с английского языка off-plan означает «без плана».То есть под словосочетанием «недвижимость off-plan»имеется в виду жилье, находящееся на стадии строительства, которое застройщик обещает закончить к определенной дате. Многие предпочитают покупать именно квартиры off-plan, так как они отличаются более низкими ценами и гибкими планами оплаты. Зачастую на такие квартиры и апартаменты действует рассрочка 0%. Также эта недвижимость идеально подходит для инвестиций: если ваш клиент купит строящуюся квартиру в перспективном районе, то, вероятно, через несколько лет он сможет продать ее по более привлекательной цене.

LAUNCH

С английского языка этот термин переводится как «запуск». Вокруг этого слова всегда много ажиотажа, ведь так называется официальный старт продаж недвижимости в новостройках. На «лончах»важно умение быстро принимать решение. Если застройщик предлагает квартиру, а вы в это время сомневаетесь, недвижимость тут же уйдет к другому. Поэтому хорошая реакция и способность к быстрому анализу ситуации – вот два ценных качества, которые пригодятся вам на «лончах».

Многие путают понятия «пресейл» и «лонч», однако у этих терминов есть значительные отличия. На pre-sale вы можете просто забронировать квартиру, а на launch будет необходимо внести первый платеж.

EOI

Документ-соглашение, который подписывает потенциальный инвестор. Таким образом он выражает интерес к проекту до его официального запуска.

Для клиента этот документ – возможность выбрать недвижимость до лонча, проще говоря, забронировать заранее. После подписания EOI, выбранная недвижимость не предлагается другим желающим ее заполучить клиентам. Залог обычно составляет около 5% от стоимости апартаментов или квартиры.

Именно брокер заранее узнает о наиболее выгодных позициях на рынке и предлагает клиенту несколько вариантов недвижимости, которая в скором времени появится в продаже.

Фрихолд-зона

Иметь стопроцентное право собственности по всей территории эмиратов могут только граждане ОАЭ. Однако для иностранцев выделены специальные freehold zones. Именно здесь граждане других стран могут приобрести недвижимость в полную собственность и в дальнейшем распоряжаться ей по желанию. Например, квартиру можно сдавать, перепродать или даже передавать по наследству. Никаких законодательных ограничений для иностранцев в этом случае не существует.

Важно различать свободные зоны (Free Zones) и зоны со стопроцентным правом собственности (Freehold Zones). Свободными зонами в ОАЭ называются те, в которых иностранцы могут иметь бизнес без уплаты налогов. А фрихолд-зоны – районы, в которых иностранцы могут покупать себе жилье и полностью владеть им.

Лизхолд-зона (leasehold)

Важно: возможность купить жилье в лизхолд-зоне доступна только резидентам ОАЭ. Для россиян и других иностранных граждан этого варианта не предусмотрено.

В случае покупки недвижимости в лизхолд-зоне владелец не является собственником, а только выкупает на определенный срок право распоряжаться своей недвижимостью. Законным владельцем жилья в этом случае является либо застройщик, либо другое физическое лицо. Лизхолд-зона в основном подходит тем, кто не заинтересован в стопроцентном праве на владение недвижимостью.

NOC (No Objection Certificate)

Еще один разрешительный документ, без которого не обходится сделка с оформлением недвижимости. NOC также может пригодиться для получения статуса резидента, продления разрешения на работу или для перепродажи квартиры. Сертификат отсутствия возражений (или «никаких претензий») всегда составляется на нескольких языках: арабском и английском.

В случае со сделками по недвижимости именно застройщик составляет письмо. В нем он перечисляет информацию об отсутствии задолженностей за коммунальные и другие виды услуг. Также он отдельно пишет письмо, в котором соглашается на продажу объекта.

Oqood

Документ, который подтверждает право собственности на первичную недвижимость. В переводе с арабского этот термин обозначает «контракт». Для off-plane объектов предусмотрена возможность приобретения жилья в рассрочку. После оплаты 20%-24% от первого взноса в DLD выдается документ Oqood – свидетельство на объект, находящийся в процессе строительства. Однако после завершения всех выплат сертификат Oqood меняется на Title Deed.

Title Deed

Это официальный документ для всех семи эмиратов, который подтверждает право собственности на недвижимость. Им обладает каждый владелец жилья в ОАЭ. Не важно, что вы приобретаете в эмиратах: земельный участок, квартиру, апартаменты, таунхаус или пентхаус. В любом случае вам будет нужен этот юридический документ. Его оформлением занимаются в DLD. После полной оплаты стоимости жилья клиент получает Title Deed. В него вносятся все параметры недвижимости, а также информация о форме собственности и данные об обоих участниках сделки.

Конечно, это не все термины, которые обязан знать брокер, начинающий работать с недвижимостью в Дубае. Мы обязательно подготовим вторую часть, в которой расскажем, что такое ROI, SPA и другие локальные понятия, знание которых поможет вам предоставлять своим клиентам качественный уровень сервиса. Поэтому внимательно следите за нашими новостями.