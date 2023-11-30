Шпаргалка для брокера: ТОП-5 ответов на возражения клиентов при покупке недвижимости в Дубае

Многих людей от покупки квартиры в Дубае отделяют только собственные страхи. Профессиональный брокер умеет за несколько минут развеять сомнения клиента и объяснить сложные для понимания моменты. Начнем, пожалуй, с самого популярного вопроса.

«Для чего нужен брокер, если я могу купить недвижимость напрямую у застройщика?»

Люди, не знакомые с профессией, считают, что посредник – человек, который зарабатывает на клиенте. Такая формулировка изначально неправильная. Ведь агент, наоборот, выступает в качестве партнера. Именно он сопровождает потенциального покупателя по рынку недвижимости и оберегает от ошибок.

На начальном этапе работы брокер узнает о целях приобретения недвижимости: рассматривает ли клиент жилье для себя или делает вложение в квартиру для дальнейших инвестиций. В этих случаях перед специалистом встают разные задачи.

– Если клиент хочет переехать в Дубай и сам жить в новой квартире, то нужно учитывать наличие инфраструктуры в окрестностях, транспортную доступность и близость важных для человека социальных объектов.

– Если клиент планирует приезжать несколько раз в год на отдых, то стоит рассмотреть недвижимость рядом с пляжем. Например, район Dubai Marina.

– Если целью клиента является заработок на аренде жилой недвижимости, агенту полезно провести исследование: какие районы популярны среди иностранцев, какие типы жилья (квартиры или виллы) востребованы.

Конечно, покупатель может заняться этими вопросами самостоятельно и потратить много времени и сил. Но далеко не факт, что в результате он подберет себе идеальную квартиру по всем параметрам. Если человек будет приобретать недвижимость непосредственно у застройщика, то он рискует получить не объективную картинку. Скорее всего, сотрудники девелопера будут скрывать нюансы, чтобы продать квартиру именно в этом жилом комплексе.

Брокер же не заинтересован в продаже недвижимости конкретного застройщика. Зато он знает такие тонкости, как:

– Наличие эскроу-счета* у застройщика;

– Градостроительные планы конкретного объекта;

– Приблизительные проценты, которые клиент сможет заработать на инвестировании в будущем.

Также посредник поможет собрать нужные документы и оформить сделку «под ключ».

«Придется собирать множество документов, так как недвижимость, которую я собираюсь приобрести, находится за рубежом»

Это одно из самых распространенных убеждений, с которым брокеры сталкиваются при общении с клиентами. На самом деле все не так страшно. Документы, нужные для покупки недвижимости в Дубае, можно пересчитать по пальцам одной руки. Итак, для совершения сделки покупателю понадобятся:

– Действующий загранпаспорт;

– Скан прописки из паспорта РФ. Он нужен для оформления договора SPA (договор купли-продажи);

– Действующая электронная почта;

– Действующий номер телефона.

«Вдруг стройка дома, в котором я куплю квартиру, будет заморожена на неопределенный срок?»

На сегодняшний момент практически все застройщики Дубая стремятся завершить свои проекты в нужный срок. По каким признакам нужно выбирать девелопера:

–Посмотрите в интернете информацию о том, сколько проектов застройщик сдал не вовремя;

–Оцените опыт компании;

–Поищите информацию о том, как девелопер работает с клиентами;

–Найдите его готовые проекты.

Важно! В договоре клиента должны быть отмечены сроки ключевых этапов строительства и дата, в которую все работы будут завершены.

В Дубае человек, покупающий квартиру, апартаменты, виллу, таунхаус или пентхаус, защищен законом. Для этих целей здесь создан Земельный Департамент. Под его контролем находятся все сделки и объекты недвижимости. После того как клиент заключит сделку с застройщиком, его деньги отправятся на эскроу-счет и будут храниться там до тех пор, пока он не получит ключи от своей квартиры.

Застройщик не имеет права снимать эти деньги со счета, пока не закончит строительство. Это регулирует Дубайский земельный департамент. Поэтому девелоперы замотивированы на соблюдение сроков строительства и передачу покупателю квартиры. При нарушении договора эскроу-счет не может быть открыт в пользу застройщика.

«ОАЭ – мусульманское государство, поэтому придется жить по мусульманским законам»

В ОАЭ есть два законодательства: для местных жителей и для экспатов. Для приезжих действует европейское международное право. Однако с уважением относиться к законам страны все равно придется. Например, в некоторых общественных местах запрещено носить открытую одежду или бурно проявлять чувства. Или в Рамадан не рекомендуется есть, пить или курить в общественных местах. Для того чтобы не попасть в неприятности или не получить штраф, стоит заранее ознакомиться с нормами поведения в том или ином эмирате. Однако не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Например, в клубах девушкам можно спокойно находиться в коротком платье, а на пляже – в купальнике.

«Не смогу сдать свою квартиру в аренду или оставить в наследство»

Многие думают, что, покупая квартиру в ОАЭ, они берут землю в аренду. Однако это не так. В Дубае весьма распространены freehold зоны. Клиент может купить квартиру в такой зоне и получить полное право на собственность. То есть в последствии оформить дарственную, наследство или перепродать свою недвижимость.

К тому же клиенты, которые покупают жилье в ОАЭ на сумму более 750 тысяч дирхам, становятся резидентами вместе с семьей. Им выдается резидентская виза, то есть они имеют полное право открыть счет в ОАЭ, жить без режимных ограничений, выходить на работу. В общем, пользоваться полным спектром услуг.

Мы рассказали о самых топовых ответах на типичные возражения клиентов при покупке недвижимости в Дубае. В идеале, брокер должен быть готов к любым вопросам от потенциального покупателя, знать на них ответ и за время разговора развеять любые опасения.

*Эскроу-счет – это определенный вид специального банковского счета. На нем хранятся деньги до выполнения обязательств сторон.



