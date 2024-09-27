Что такое distress deal в Дубае или как инвестору заработать на кризисе

Distress deal в Дубае — это сделка, при которой владелец недвижимости вынужден в срочном порядке продать квартиру по стоимости значительно ниже рыночной. Обычно такие предложения связаны с денежными проблемами, например, неспособностью больше выплачивать рассрочку. Поэтому основная цель такой сделки для владельца 一 как можно быстрее получить деньги.





Для инвесторов distress deal (кризисная сделка) становится хорошей возможностью приобрести жилье в Дубае по сниженной цене.





Основные причины distress deal

Как правило, все причины таких сделок связаны с денежными средствами. Увольнение владельца с хорошей должности, переезд, банкротство и др. Брокеру необходимо идеально разбираться в рынке недвижимости Дубая, чтобы его клиент не столкнулся с distress deal в результате неудачной покупки.





Конечно, в ОАЭ надежный рынок, но и здесь можно встретиться с «неликвидом». Не всегда даже самые премиальные проекты подходят под ресейл. Поэтому искать квартиру для инвестиций необходимо с холодным умом и не поддаваться «хайпу». В первую очередь изучать аналитику, сравнивать похожие объекты, общаться с другими брокерами и застройщиками и т. д.





Что будет, если не платить по рассрочке

В Дубае, если клиент длительное время не выполняет обязательств по рассрочке, единственным вариантом возврата своих средств становится продажа недвижимости новому покупателю. Девелопер не возвращает ранее оплаченные суммы и накладывает штрафы за каждую задержку, а в случае регулярных неплатежей может расторгнуть договор.









Почему distress deal стал трендом

В период с 2021 по 2022 годы на рынке Дубая случился «бум» покупателей недвижимости из стран СНГ. Множество клиентов в то время приобретали квартиры в новостройках с возможностью рассрочки и планом оплаты до 2026−2027 годов. На тот период курс доллара составлял примерно 60−65 рублей.

Однако в настоящее время курс поднялся до 100 рублей, что привело к росту цен на квартиры на десятки миллионов. Для тех, кто платил рассрочку в долларах, ничего не изменилось. А вот те, кто переводил рубли, все чаще отказываются от выплат и стараются как можно быстрее избавиться от недвижимости. Тем более, переводы из России достаточно осложнились из-за введенных санкций (подробнее о том, как сейчас переводить денежные средства из России в Дубай мы писали здесь).









Distress deal или маркетинг

Ситуация 1. Предположим, недвижимость была куплена за 800 000 AED, а продают ее за 700 000 AED. Такая сделка является distress deal и точно принесет выгоду инвестору.





Ситуация 2. Квартиру приобрели за 800 000 AED, а вскоре владелец посчитал, что ее рыночная стоимость 1 000 000 AED, и решил продать недвижимость за 900 000 AED. Это не кризисная сделка, а маркетинговый ход.





Как проверить реальную цену квартиры

Самый прямой и простой способ 一 запросить документы на покупку квартиры у ее владельца. Если собственник по каким-либо причинам отказывается это сделать, стоит насторожиться. Существует вероятность, что вам пытаются продать неликвидную недвижимость.





Вывод

Помните о том, что distress deal выгодна только одной из сторон. Совет, который должен давать брокер своим клиентам: не покупайте недвижимость в Дубае, если не уверены в своей платежеспособности. Не стоит входить в проект «на последние» и надеяться на удачу. Однако если произошла невозможность дальше платить по рассрочке, то кризисная сделка 一 лучшее решение на рынке Дубая.