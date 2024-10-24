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VERDAN1A by Object1

Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 43 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 667 104 AEDот 13 541 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Период рассрочки
20 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
43 – 45
667 104 – 770 253
15 371 – 16 781
1 спальня
73 – 74
1 092 143 – 1 216 530
14 940 – 16 307
2 спальни
125 – 127
1 699 405 – 1 904 271
13 541 – 14 994

Описание

Престижный апарт-комплекс в Dubai Land Residence Complex. Уважение к окружающей среде в клубном доме VERDAN1A прослеживается в каждой детали, от выбора материалов до планирования общественных пространств. Это не просто жилой комплекс, это образ жизни, в котором гармония с природой является неотъемлемой частью повседневности. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зона, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Al Ain Dubai Road дорога до тематического парка IMG Worlds of Adventure займет 12 минут, до международной ярмарки Global Village – 15 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 20 минут. Путь до популярных достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Frame займет 25 и 30 минут соответственно. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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