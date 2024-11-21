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ГлавнаяЖилые комплексыThe Element at Sobha One

The Element at Sobha One

7/1, 7 Street, Ras Al Khor Industrial 1, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 67 м² до 227 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 820 000 AEDот 26 871 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 69
1 820 000 – 1 900 000
26 871 – 27 158
2 спальни
109 – 140
3 050 000 – 3 830 000
27 177 – 27 956
3 спальни
172 – 181
4 730 000 – 5 100 000
27 462 – 28 161
4 спальни
227
6 420 000 – 6 430 000
28 263 – 28 307
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичная стеклянная башня в Sobha Hartland. Элегантные интерьеры жилого комплекса The Element и просторные планировки созданы для вашего вдохновения. Наслаждайтесь великолепной панорамой Дубая, современными удобствами и природным спокойствием. Почувствуйте жизнь в окружении красоты и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, настольный и падел-теннис, спортивная и детская площадки, пространство для йоги, беговые и велодорожки, бассейн с оборудованием для аква-фитнеса, джакузи, зона выгула собак, терраса для барбекю, библиотека, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Ras Al Khor. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 5 минут, до ипподрома Meydan Racecourse – 10 минут, до района Business Bay – 12 минут. Популярные достопримечательности Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall и Dubai Opera находятся в 15 минутах пути. Поездка до аэропорта Dubai International Airport займет 12 минут.

Локация

На карте
7/1, 7 Street, Ras Al Khor Industrial 1, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа450 м
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Падел-теннис
  • Спортивная площадка

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
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