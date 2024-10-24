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TETR1S Tower by Object1

Prime Business Centre, Continents Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 38 м² до 106 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 737 000 AEDот 15 374 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
5%
После передачи
35%
Период рассрочки
18 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38
737 000
19 253
1 спальня
65
1 148 000
17 629
2 спальни
106
1 631 000
15 374
Брошюра проекта

Описание

Уникальная жилая башня в Jumeirah Village Circle. Оригинальная архитектура жилого комплекса TETR1S Tower отражает дух инноваций и роскоши. Продуманные функциональные планировки создают новый стандарт высокого уровня жизни, где есть все необходимое для вашего комфорта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Просторные балконы и панорамные окна наполняют дом естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, игровая комната, лаунж-зона, сауна, кинотеатр, терраса для барбекю и др. - В распоряжении резидентов четырехуровневая парковка и отдельные парковочные места для велосипедов. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению проекта вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Circle Mall и Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут. Путь до Palm Jumeirah составит 22 минуты, до Motiongate Theme Park – 25 минут, до Legoland Dubai – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
Prime Business Centre, Continents Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа1 км
Магазин290 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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