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Sobha One

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Ras Al Khor Industrial 1, 12nd Street, 112O
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 67 м² до 294 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена1 594 648 AED
от 1 594 648 AED
от 20 990 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
2%31 893 AED
При оформлении договора
8%127572 AED
+
4%63786 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%797 324 AED
При передаче
40%637 859 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов5
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность59, 47
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 594 648 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Средняя школа4 км
Магазин4 км
Медицинский центр5 км

Описание

Жилой комплекс из 5 соединенных между собой башен в составе Sobha Hartland в районе Ras Al Khor. В проекте гармонично сочетаются красота парков и ландшафтных садов с первоклассными городскими удобствами. В состав комплекса входит 2700 апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала, а некоторые планировки дополнены кабинетами для максимального комфорта и удобства. Из окон открываются виды на заповедник Ras Al Khor, небоскреб Burj Khalifa и Downtown Dubai.

Центральным местом в проекте выступает поле для гольфа Pitch & Putt, рассчитанное на 18 лунок. К услугам резидентов комплекса представлены: беговые дорожки, тренажерный зал, парк, фитнес-центр, бассейны, игровые площадки, зоны барбекю и пруды. Международные школы и детские сады Blue Bird Nursery – Nad Al Hammar и The City School International расположены в 10-15 минутах на автомобиле. На таком же расстоянии находятся торговые центры Avenue Mall, Nad Al Sheba Mall, Marhaba Mall и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Проект находится недалеко от автомагистралей Ras Al Khor Road и Nadd Al Hammar Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до знаменитых районов Business Bay, Downtown Dubai и DIFC займет 15-20 минут. В 30 минутах на автомобиле находится аэропорт Dubai International Airport (DXB). Функциональные пространства Все планировки лотов включают прачечную или кладовую. Апартаменты с 3-4 спальнями оборудованы дополнительной комнатой для персонала, а некоторые из них дополнены рабочим кабинетом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 - 86
1 594 648 - 2 251 855
23 681 - 26 425
2 спальни
94 - 175
2 077 736 - 4 225 622
20 990 - 24 273
3 спальни
174 - 294
3 930 076 - 6 479 757
21 528 - 24 273
4 спальни
206 - 238
4 554 440 - 5 739 664
21 528 - 24 111

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Ras Al Khor Industrial 1, 12nd Street, 112O