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Seapoint

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 68 м² до 168 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена3 632 888 AED
от 3 632 888 AED
от 40 263 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%363 289 AED
При оформлении договора
4%145316 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 906 310 AED
При передаче
10%363 289 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2028
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 632 888 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр5 км
Море10 м

Описание

Современный проект на первой береговой линии в популярном районе Emaar Beachfront. Наслаждайтесь курортным образом жизни, а также откройте для себя потрясающие виды на колесо обозрения Ain Dubai и рукотворный остров Palm Jumeirah. В комплексе представлено 305 апартаментов с 1-3 спальнями, полуэтажей и пентхаусов с 5-6 спальнями. Все лоты с просторными балконами и качественной отделкой без мебели. В пентхаусах предусмотрены террасы, семейная комната, демонстрационная кухня и тренажерный зал.

Жителям доступен роскошный образ жизни: 40-метровый бассейн, сад на крыше, частный пляж, детский бассейн, игровая зона, места общего пользования, зоны барбекю, крытый паркинг. В 5-10 минутах ходьбы находятся рестораны Dhow Star Floating Restaurant, Al Wasl Dhow и Bar Du Port Dubai, яхт-клуб Serenity и IR Yachts Charter and Services. Чуть дальше расположены супермаркеты Carrefour Market и Fine Mart Marina, аптека Life Pharmacy 73, парашютный центр Skydive Dubai, аквапарк Jungle Bay. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 25 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей За 10 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 20 минутах от комплекса. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гостиные, кухни открытого типа, спальни со встроенными шкафами и ванными комнатами, прачечные. Некоторые лоты с комнатой для персонала, гостевым санузлом, гардеробной в главной спальне. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 68
3 632 888 - 3 694 888
53 131 - 54 038
2 спальни
128 - 136
5 161 888 - 6 540 888
40 263 - 50 945
3 спальни
140 - 168
8 024 888 - 9 298 888
47 970 - 57 260

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2