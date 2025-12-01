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Safa Two

United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 13
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 69 м² до 1353 м²
Количество спаленот 1 до 5
Стартовая цена2 296 000 AED
от 2 296 000 AED
от 22 716 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
15%367 800 AED
При оформлении договора
4%98080 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 471 200 AED
При передаче
25%613 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Этажность83
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 296 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Средняя школа3 км
Магазин300 м
Медицинский центр3 км
Метро1 км
Море4 км

Описание

Футуристический небоскреб с апартаментами под швейцарским брендом de GRISOGONO в районе Al Safa. Откройте для себя непревзойденный вид на Dubai Water Canal и оживленные улицы Business Bay. Жилой комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, дизайнерской отделкой и мебелью. Настенная кровать-спальня позволит создать собственный рабочий кабинет, а зеркальная перегородка визуально увеличит пространство в гостиной. Safa Two – это ваше пространство для экспериментов.

Жители комплекса смогут пользоваться удобствами мирового уровня: зона отдыха на крыше с захватывающими видами на Дубай, бассейны в пляжном стиле, зеленые зоны и туманный лес с тропическими растениями. Центральным элементом проекта станет infinity-бассейн. Живите в окружении природы Safa Two находится рядом с живописным парком Safa Park. На территории парка четыре озера, на одном из которых можно кататься на лодках. Установлены игровые площадки, колесо обозрения, аттракционы и батуты. Предусмотрена зона с видеоиграми, которая понравится детям и взрослым. Близость к пляжу В 14 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Знаковая архитектура Дубая Башня напоминает по форме ограненный бриллиант, который был разработан известным швейцарским брендом de GRISOGONO. В центре фасада разместится пространство с рубином, который создаст необыкновенную световую проекцию. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
72 - 72
2 352 000 - 2 352 000
32 509 - 32 509
1 спальня
69 - 118
2 296 000 - 4 283 000
29 180 - 36 714
2 спальни
100 - 238
2 809 000 - 9 838 000
23 304 - 41 230
3 спальни
139 - 214
3 912 000 - 9 439 000
22 716 - 43 921
5 спален
796 - 1353
50 341 000 - 85 539 000
63 185 - 63 185

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sheikh Zayed Road, 100/4