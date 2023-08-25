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Riviera Reve

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 65 м² до 809 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 134 990 AED
от 2 134 990 AED
от 26 401 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
3%64 050 AED
При оформлении договора
7%149449 AED
+
4%85400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%640 497 AED
При передаче
60%1 280 994 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2024
Старт продаж3 кв. 2022
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 134 990 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин950 м

Описание

Флагманский проект в современном сообществе Meydan в одном из самых престижных районов MBR City. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь видами на горизонт из трех самых высоких зданий в мире: Burj Khalifa, Meydan Tower и Dubai Creek Tower.

Riviera Reve включает 156 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Планировками лотов предусмотрены кухня открытого типа, ванные комнаты, гостиная, несколько спален, столовая. Апартаменты сдаются с эргономичными пространствами, просторными балконами и панорамными окнами. Установлена система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. К услугам жителей представлены: пейзажный бассейн, терраса на крыше с зонами барбекю, спортивный зал, детские площадки, рестораны, магазины, мечеть, SPA-центр, сауна и паровая баня, кинозал, ландшафтные зоны. Ключевым элементом комьюнити выступает искусственная лагуна с песчаными пляжами и инфраструктурой у воды. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Al Khail, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до центра Дубая, чуть дальше находится международный аэропорт Дубая. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектура жилого комплекса вдохновлена лагуной и ее движением: современный урбанистический стиль, стеклянные панели и извилистые элементы делают проект по-настоящему уникальным. В отделке лобби зданий полы из мрамора и деревянные панели. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
65 - 114
2 134 990 - 3 765 905
27 077 - 40 196
2 спальни
105 - 141
3 124 550 - 4 695 405
26 401 - 38 416
3 спальни
156 - 159
4 322 890 - 6 058 910
27 515 - 38 550

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1

Новости о проекте

  1. В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold
    В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold13.10.2023
  2. Новое направление Housebook
    Новое направление Housebook25.08.2023
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