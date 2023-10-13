В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold
Теперь мы не только про Эмираты! В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold.
Прежде чем мы анонсируем первый проект, хотим рассказать о том, почему стоит присмотреться к недвижимости этой страны:
1.Нет налогов на приобретение, в отличие от ОАЭ и Омана. (Налог 5% уплачивается только при оформлении права собственности на уже готовую недвижимость)
2.Многообещающий инвестиционный потенциал (По прогнозам экспертов, рынок СА и столицы Эр-Рияда, в частности, после открытия free-hold иностранцам, вырастет на десятки процентов).
3. Потрясающие ландшафты пустынь и зеленых оазисов, пляжи Персидского залива и Красного моря, знакомство с самобытной культурой и сервис высокого класса.
4. Безопасность (Саудовская Аравия признана одной из самых безопасных стран на планете, уровень уличной преступности здесь сведен к нулю. А медицина здесь считается одной из самых лучших и современнейших в мире)
+ необходимо отметить, что здесь высокий уровень образования и карьерных возможностей!
Поэтому рады вам представить первый проект – посёлок с виллами в столице королевства - Эр-Рияде, который доступен для приобретения иностранцами. Он совсем скоро появится на платформе! Но уже сейчас вы можете предлагать его вашим клиентам и инвесторам, если зарегистрированы на платформе Housebook.
Агенту полагается 60% комиссии за горячего клиента.
Если вкратце о проекте:
Поселок Etoile by Eli Saab состоит из 180 вилл, расположен в новом развивающемся районе столицы под названием Sedra.
– Площадь вилл: от 245 кВ.м. (3 спальни) до 480 кв.м (4 спальни), с земельным участком от 250 квадратов!
– Полная отделка, дизайн и меблировка!
Стоимость от $850.000;
Первый взнос от 10% и рассрочка на период строительства;
*Стройка уже идет.
Вскоре мы расскажем вам все подробности проекта
Они ответят на все ваши вопросы!