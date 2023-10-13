Теперь мы не только про Эмираты! В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold.

Прежде чем мы анонсируем первый проект, хотим рассказать о том, почему стоит присмотреться к недвижимости этой страны:

1.Нет налогов на приобретение, в отличие от ОАЭ и Омана. (Налог 5% уплачивается только при оформлении права собственности на уже готовую недвижимость)

2.Многообещающий инвестиционный потенциал (По прогнозам экспертов, рынок СА и столицы Эр-Рияда, в частности, после открытия free-hold иностранцам, вырастет на десятки процентов).

3. Потрясающие ландшафты пустынь и зеленых оазисов, пляжи Персидского залива и Красного моря, знакомство с самобытной культурой и сервис высокого класса.

4. Безопасность (Саудовская Аравия признана одной из самых безопасных стран на планете, уровень уличной преступности здесь сведен к нулю. А медицина здесь считается одной из самых лучших и современнейших в мире)

+ необходимо отметить, что здесь высокий уровень образования и карьерных возможностей!

Поэтому рады вам представить первый проект – посёлок с виллами в столице королевства - Эр-Рияде, который доступен для приобретения иностранцами. Он совсем скоро появится на платформе! Но уже сейчас вы можете предлагать его вашим клиентам и инвесторам, если зарегистрированы на платформе Housebook.

Агенту полагается 60% комиссии за горячего клиента.

Если вкратце о проекте:

Поселок Etoile by Eli Saab состоит из 180 вилл, расположен в новом развивающемся районе столицы под названием Sedra.

– Площадь вилл: от 245 кВ.м. (3 спальни) до 480 кв.м (4 спальни), с земельным участком от 250 квадратов!

– Полная отделка, дизайн и меблировка!

Стоимость от $850.000;

Первый взнос от 10% и рассрочка на период строительства;

*Стройка уже идет.

Вскоре мы расскажем вам все подробности проекта, а пока вы можете обратиться к нашим специалистам в What’sApp по этой ссылке!

Они ответят на все ваши вопросы!