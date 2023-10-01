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Renad Tower

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 58 м² до 118 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 113 579 AED
от 1 113 579 AED
от 16 684 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%111 358 AED
При оформлении договора
2%22272 AED
До даты ввода в эксплуатацию
70%779 505 AED
После передачи
20%222 716 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж4 кв. 2023
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 113 579 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа2 км
Магазин140 м
Медицинский центр1 км

Описание

Жилая башня на острове Al Reem Island в Абу-Даби — воплощение роскошной жизни в традициях ОАЭ и стремления к инновациям. Название башни вдохновлено очаровательным цветком пустыни, что отражается в архитектурном проекте комплекса. В проекте представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Планировками предусмотрены балконы, благодаря которым можно создать уютное место для отдыха. Из окон открываются панорамные виды на канал и окружающий район.

Резиденты могут пользоваться развитой внутренней инфраструктурой: бассейн, беговая дорожка, зона барбекю, детская площадка и тренажерный зал. За 10 минут можно доехать до медицинских центров Cleveland Clinic и Reem Hospital, торговых центров The Galleria Al Maryah Island и Abu Dhabi Mall,, ресторанов Сatania Lounge, Arabisk и Zuma, школ Nord Anglia International School и Repton School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи улиц Al Rami Street и Al Maryah Street, что позволит быстро добраться до главных точек эмирата. За 30 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Качественная отделка На выбор представлены меблированные апартаменты с просторными комнатами. Натуральные материалы отделки, включая дерево и мрамор, создают атмосферу теплоты и уюта. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
58 - 67
1 113 579 - 1 317 807
17 330 - 19 698
2 спальни
117 - 118
1 962 211 - 2 264 533
16 684 - 19 052

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi