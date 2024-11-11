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Guzel Towers by Tiger

V8, C2 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 32 м² до 99 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 675 066 AEDот 15 088 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
10%
После передачи
20%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
32
675 066 – 691 621
20 739 – 21 248
1 спальня
62 – 69
974 271 – 1 087 291
15 546
2 спальни
99
1 501 740 – 1 590 410
15 088 – 15 923
Брошюра проекта

Описание

Две премиальные жилые башни в районе Jumeirah Village Triangle. Изысканная архитектура и современный дизайн интерьеров жилого комплекса Guzel Towers предлагают высокий уровень комфорта. Продуманные до мелочей просторные планировки создают теплую и уютную атмосферу. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, детская игровая площадка, зона барбекю, бассейн, джакузи, spa-салон. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до Circle Mall можно за 18 минут, до Butterfly Garden – за 20 минут, до Burj Al-Arab – за 21 минуту. Дорога до Global Village и IMG World займет 22 минуты, до Downtown и Dubai Mall – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
V8, C2 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин270 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей

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