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Главная - Жилые комплексы - DIAMONDZ by Danube

DIAMONDZ by Danube

Corporate Tower, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 37 м² до 183 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 100 000 AEDот 23 910 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%110 000 AED
При оформлении договора
4%44000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%660 000 AED
При передаче
30%330 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность65
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 43
1 100 000 - 1 460 000
29 092 - 33 295
1 спальня
68 - 69
1 750 000 - 3 873 183
25 698 - 55 366
2 спальни
101 - 117
2 500 000 - 2 821 000
23 910 - 24 575
3 спальни
140 - 141
3 650 000 - 3 999 000
26 071 - 28 338
4 спальни
182 - 183
4 750 000 - 5 345 000
26 100 - 29 160

Описание

Воплощение городской роскоши и элегантности в районе Jumeirah Lake Towers (JLT). Danube Diamondz сочетает эксклюзивный дизайн с непревзойденными удобствами, обеспечивая комфортный и гармоничный образ жизни. Вблизи жилого комплекса находятся озера с благоустроенной зеленой территорией, которые создают идеальную атмосферу для отдыха и вдохновения. Особенности — Доступ к инфраструктуре и сервисам премиум-класса, включая бассейны, тренажерные залы, кафе, спортивные площадки и зоны для барбекю на территории. — Изысканные апартаменты с использованием премиальных материалов в отделке и исключительными дизайнерскими решениями. — Завораживающие панорамные виды на залив и живописный горизонт. Инфраструктура района Jumeirah Lake Towers — активно развивающийся район, в котором можно найти, все, что необходимо: JLT Park и JLT Dog Park, супермаркеты Almaya, Сarryfood, рестораны с разнообразным выбором блюд MOROZKO, Casa Da Venice и др. До школы Kings' School Dubai — 17 минут на автомобиле. Преимущества расположения Близость основных дорожных артерий Sheikh Zayed, Sheikh Mohammed Bin Zayed предоставляет возможность легкого передвижения по городу. До популярного района Dubai Marina и острова Bluewaters можно добраться за 8 минут. Жители могут легко доехать до торгового центра Dubai Marina Mall за 3 минуты, Mall Of The Emirates находится в пределах 10 минут. Поездка до аэропорта Dubai International Airport составит 36 минут.

Инфраструктура

На карте
Corporate Tower, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Море3 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Метро2 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона