DAMAC Casa

На территории находятся SPA-салон, лаунж-зоны, островной бассейн посреди искусственного пляжа, сад с пальмами, зоны барбекю, детская площадка, джакузи, сауна и парная, аквариум, зоны отдыха. В пределах 10 минут на автомобиле расположены аптека Supercare Pharmacy, рестораны Cilantro, Certo и L'AVO, школы School of Business Administration и Regent International School, парк Dubai Internet City Lake, медицинский центр Prime Medical Center — Barsha Heights. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Sheikh Zayed Road, протяженность которой идет через весь город. Dubai International Airport расположен в 27 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport — в 30 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Величественно возвышаясь над Дубаем, жилой комплекс с его дизайном в стиле авангард идеально вписывается в масштабную панораму города. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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