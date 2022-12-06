ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - DAMAC Casa

DAMAC Casa

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Al Safouh Second, Concord Tower
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 74 м² до 578 м²
Количество спаленот 1 до 5
Стартовая цена2 480 000 AED
от 2 480 000 AED
от 23 680 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%496 000 AED
При оформлении договора
4%99200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 240 000 AED
При передаче
20%496 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2028
Старт продаж4 кв. 2023
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 480 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр4 км
Метро1 км

Описание

Новый высотный комплекс в прибрежном районе Al Sufouh — камерный уголок, который позволяет скрыться от городской суеты. Откройте для себя идеальное сочетание динамичной жизни и безмятежного отдыха, а также наслаждайтесь захватывающими видами на знаменитый район Palm Jumeirah и море. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 1-5 спальнями формата luxury и super-luxury. На уровне подиума расположены таунхаусы с 1-3 спальнями. На террасах расположены частные бассейны и ландшафтные сады.

На территории находятся SPA-салон, лаунж-зоны, островной бассейн посреди искусственного пляжа, сад с пальмами, зоны барбекю, детская площадка, джакузи, сауна и парная, аквариум, зоны отдыха. В пределах 10 минут на автомобиле расположены аптека Supercare Pharmacy, рестораны Cilantro, Certo и L'AVO, школы School of Business Administration и Regent International School, парк Dubai Internet City Lake, медицинский центр Prime Medical Center — Barsha Heights. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Sheikh Zayed Road, протяженность которой идет через весь город. Dubai International Airport расположен в 27 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport — в 30 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Величественно возвышаясь над Дубаем, жилой комплекс с его дизайном в стиле авангард идеально вписывается в масштабную панораму города. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 104
2 480 000 - 3 680 000
30 429 - 39 612
2 спальни
127 - 165
3 620 000 - 5 720 000
26 228 - 36 483
3 спальни
186 - 360
4 490 000 - 14 170 000
23 680 - 39 597
4 спальни
443 - 473
17 910 000 - 19 990 000
40 329 - 42 199
5 спален
551 - 578
23 610 000 - 25 880 000
42 271 - 45 249

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Al Safouh Second, Concord Tower