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Cavalli Couture

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Al Wasl, Al Wasl Road, 2/2
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 363 м² до 1042 м²
Количество спаленот 3 до 5
Стартовая цена21 307 000 AED
от 21 307 000 AED
от 48 894 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 21 307 000 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин800 м
Медицинский центр2 км
Метро3 км
Море2 км

Описание

Современное здание высотой 12 этажей на одном из последних участков Дубайского канала, в парковой зоне района Al Safa. Наслаждайтесь 270-градусным видом на живописный канал, Safa Park, Burj Khalifa, Burj Al Arab и культовые достопримечательности Дубая.

Концепция проекта заключается в создании атмосферы тропического леса Амазонки с каскадным водопадом. На выбор представлена коллекция из 70 апартаментов и пентхаусов с дизайнерской отделкой, открытой террасой, бассейном и зонами отдыха. Эксклюзивные пентхаусы с 6 спальнями получат прямой доступ на крышу с частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: SPA-центр, тренажерный зал, infinity-бассейн, зона отдыха, бар, фирменное кафе, тропический сад, сигарный салон, теннисный корт, рестораны и детская площадка. В пешей доступности находятся рестораны Rx Coffee Apothecary & Kitchen и Chinese Kitchen Restaurant, супермаркет Choithrams Al Wasl и медицинская клиника Prime Medical Center. Чуть дальше – детский сад Happy Elephant International Nursery & Preschool, школы Horizon English School Dubai, JSS Private School и Al Safa High School. В 10 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Al Wasl Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Близость к отелям В 7-10 минутах от комплекса расположены пятизвездочные отели, которые могут похвастаться своей инфраструктурой и непревзойденным сервисом: Hilton Dubai Al Habtoor City, Four Seasons Resort Dubai, JW Marriot Marquis. Знаковая архитектура Дубая Современная архитектура в виде морских волн с округлыми линиями подчеркивает уникальность проекта. Дизайнерские элементы от Cavalli с элементами джунглей и яркими животными принтами становятся главным украшением здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
363 - 410
21 307 000 - 24 663 000
57 934 - 61 371
4 спальни
480 - 675
27 831 000 - 33 871 000
50 156 - 59 335
5 спален
736 - 1042
41 518 000 - 54 520 000
48 894 - 57 351

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Al Wasl, Al Wasl Road, 2/2