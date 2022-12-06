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Canal Heights

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Asayel Street, 95
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 123 м² до 417 м²
Количество спаленот 2 до 4
Стартовая цена3 518 000 AED
от 3 518 000 AED
от 28 099 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Старт продаж1 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 518 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Магазин650 м
Медицинский центр2 км

Описание

Новый проект с эксклюзивным дизайном от ювелирного дома De Grisogono на берегу Dubai Water Canal. Откройте для себя динамичный образ жизни и всегда находитесь в центре культурных, деловых и развлекательных событий Дубая.

Комплекс насчитывает 376 брендированных студий и апартаментов с 1-4 спальнями, функциональными пространствами, потолками 3,4 метра. Апартаменты оборудованы просторными балконами, которые можно обустроить как дополнительное место для отдыха. Из окон открывается потрясающий вид на окружающую среду, живописный канал и знаменитый район Business Bay. На территории комплекса доступны: пейзажный бассейн, озелененная зона отдыха, тренажерный зал, детская площадка, теннисный корт. На цокольном этаже находится паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле расположены супермаркеты Choithrams Bay Square, West Zone Fresh Supermarket и Spinnneys, детский сад Blossom Downtown Nursery Dubai, фитнес-центр UFC GYM Business Bay, кафе THE KANA CAFE. На таком же расстоянии находятся благоустроенные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, где вы сможете провести время всей семьей. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится на пересечении Marasi Dr и Al Asayel St, что позволит быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости расположены автобусные остановки Bay Square 2 и Bay Square 1. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
123 - 149
3 518 000 - 4 648 000
28 099 - 34 447
3 спальни
290 - 290
12 615 000 - 12 615 000
43 382 - 43 382
4 спальни
417 - 417
18 130 000 - 18 130 000
43 380 - 43 380

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Asayel Street, 95