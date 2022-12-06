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Canal Crown

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 160
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 74 м² до 414 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 045 000 AED
от 2 045 000 AED
от 23 006 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%409 000 AED
При оформлении договора
4%81800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 227 000 AED
При передаче
20%409 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность38
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 045 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт140 м
Средняя школа3 км
Магазин160 м
Медицинский центр6 км
Море7 км

Описание

Высотный комплекс от ювелирного бренда de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Наслаждайтесь захватывающими видами на Dubai Water Canal, Burj Khalifa и горизонт Дубая.

В комплексе представлена коллекция студий, апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Дизайн внутренних пространств вдохновлен драгоценными камнями-хризолитами. Все лоты с качественной отделкой, необходимой бытовой техникой и панорамными окнами в пол. Полностью оборудованная кухня, а также автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: озелененные места отдыха, SPA в космическом стиле, тренажерный зал, бассейн с элементами виртуальной реальности, смотровая площадка на крыше, капсулы для релаксации. В пешей доступности расположены супермаркет West Zone Fresh Supermarket, рестораны Katsuya Dubai, Anbar Restaurant & Cafe и Piccola Milano Business Bay, аптека LIFE Pharmacy, яхт-клубы Marasi Boardwalk и JPS Yachts & Boats Rental Dubai, дошкольное учреждение Creative Kids Early Learning Centre. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 18 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Близость к пляжу В 11 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 110
2 045 000 - 2 644 000
23 690 - 32 996
2 спальни
121 - 414
3 400 000 - 9 544 000
23 006 - 33 533

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 160