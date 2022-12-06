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Bayview by Address Resorts

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 67 м² до 168 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена3 158 888 AED
от 3 158 888 AED
от 40 324 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%315 889 AED
При оформлении договора
4%126356 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 527 110 AED
При передаче
10%315 889 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2028
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 158 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро3 км
Море10 м

Описание

Современные небоскребы на берегу моря с прямым доступом к частному пляжу протяженностью 2 км. Это место, где очарование жизни сочетается с роскошью и городским стилем. Погрузитесь в мир безупречного дизайна, непревзойденного мастерства и по-настоящему сказочной атмосферы.

В комплексе представлены меблированные апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы с 4-6 спальнями. Во всех лотах предусмотрены балкон, прачечная и встроенные шкафы. С террас пентхаусов открываются панорамные виды на Palm Jumeirah, Ain Dubai и Арабский залив. Жители пентхаусов с 6 спальнями получат доступ к персональным удобствам, включая бассейн, столовую и места для отдыха под открытым небом. На уровне подиума находятся объекты инфраструктуры: infinity-бассейн, мокрая палуба, тенистая терраса у бассейна, шезлонги, детский бассейн и игровая площадка, площадки общего пользования, зоны барбекю, бутики и кафе, ландшафтный сад и ухоженный газон. Стильные лифты, первоклассная система безопасности, ограниченный доступ на территорию, молитвенная комната и паркинг гарантируют конфиденциальность для резидентов комплекса. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Al Wasl Dhow, 101 Dining Lounge and Marina и Bar Du Port Dubai, аптек Binsina Pharmacy и Al Manara Pharmacy - Al Sufouh Road, яхт-клуба Blue Wake Dubai, магазина Carrefour Market Marina Crown. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект создает спокойную и расслабленную атмосферу, позволяя наслаждаться прибрежным отдыхом. Современные фасады напоминают водную гладь, которая расположена вблизи Персидского залива. Здание выделяется на фоне застройки нейтральной цветовой палитрой и простыми прямоугольными формами. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, а до Al Maktoum International Airport — 34 минуты. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 - 76
3 158 888 - 4 485 888
44 645 - 61 702
2 спальни
102 - 136
5 165 888 - 7 983 888
40 324 - 58 861
3 спальни
166 - 168
9 876 888 - 10 127 888
58 770 - 60 901

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2