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350 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Bu Kadra
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 59 м² до 102 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 631 172 AED
от 1 631 172 AED
от 25 050 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%326 234 AED
При оформлении договора
4%65247 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%978 703 AED
При передаче
20%326 234 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 631 172 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа6 км
Магазин1 км
Медицинский центр10 км

Описание

Современный небоскреб в Sobha Hartland II, в окружении живописной природы. Откройте для себя курортный образ жизни, где вы сможете восстановить силы и воссоединиться со своим разумом, телом и душой. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Планировками предусмотрены просторные балконы, прачечная и встроенные шкафы. Некоторые лоты представлены с рабочим кабинетом.

Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн, зоны барбекю, тренажерный зал на открытом пространстве, sky garden, большой выбор водных и спортивных развлечений, зона для йоги. Соберите всю семью и проведите время вместе, играя в волейбол, футбол или занимаясь кайтингом. В пределах 10 минут находятся супермаркет Shabab Al Madina, рестораны Amal Abu Kedra и Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, школы North London Collegiate School и Hartland International School Dubai, торговый центр Marhaba Mall, гольф-поле Meydan Academy and Driving Range. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain — Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 12 минут можно добраться до Dubai International Airport. Качественная отделка Резиденции, выполненные в пастельных серых и бежевых оттенках, искусно созданы для создания расслабленной атмосферы. Все лоты представлены с качественно укомплектованной кухонной зоной и необходимой бытовой техникой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
59 - 98
1 631 172 - 2 479 218
25 050 - 27 214
2 спальни
92 - 102
2 629 912 - 3 042 630
28 404 - 29 679

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Bu Kadra

350 Riverside Crescent