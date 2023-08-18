Обзор особенностей рынка Дубая на текущем этапе;

Инвестиционные стратегии для частных инвесторов;

ТОП-4 проекта из новинок недели:

— Bloom Arjaan by Rotana

— Samana Golf Views

— Damac Coral Reef

— Danube Elitz 3





Каждые две недели мы проводим вебинары от экспертов Housebook по дубайскому рынку недвижимости!

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