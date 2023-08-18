- Обзор особенностей рынка Дубая на текущем этапе;
- Инвестиционные стратегии для частных инвесторов;
- ТОП-4 проекта из новинок недели:
— Bloom Arjaan by Rotana
— Samana Golf Views
— Damac Coral Reef
— Danube Elitz 3
Каждые две недели мы проводим вебинары от экспертов Housebook по дубайскому рынку недвижимости!
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Таймкоды:
- 02:00 – что такое Housebook?
- 06:35 – аналитика рынка 2019-2022
- 08:05 – аналитика рынка 2023
- 10:05 – стратегия развития Дубая
- 16:20 – наиболее привлекательные районы Дубая 2023
- 18:15 – Преимущества Дубая
- 25:10 – ВНЖ в Дубае
- 26:45 – инвестиционный потенциал недвижимости
- 31:30 – способы покупки недвижимости ОАЭ
- 36:40 – схемы и нюансы оплаты
- 40:30 – Академия Housebook
- 45:00 – топ-4 проекта с максимальным ROI