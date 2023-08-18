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ГлавнаяВебинарыИнвестиционные стратегии для частных инвесторов
18.08.2023 10:23

Инвестиционные стратегии для частных инвесторов

  • Обзор особенностей рынка Дубая на текущем этапе;
  • Инвестиционные стратегии для частных инвесторов;
  • ТОП-4 проекта из новинок недели:
— Bloom Arjaan by Rotana
— Samana Golf Views
— Damac Coral Reef
— Danube Elitz 3


Каждые две недели мы проводим вебинары от экспертов Housebook по дубайскому рынку недвижимости!

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Таймкоды:

  • 02:00 – что такое Housebook?
  • 06:35 – аналитика рынка 2019-2022
  • 08:05 – аналитика рынка 2023
  • 10:05 – стратегия развития Дубая
  • 16:20 – наиболее привлекательные районы Дубая 2023
  • 18:15 – Преимущества Дубая
  • 25:10 – ВНЖ в Дубае
  • 26:45 – инвестиционный потенциал недвижимости
  • 31:30 – способы покупки недвижимости ОАЭ
  • 36:40 – схемы и нюансы оплаты
  • 40:30 – Академия Housebook
  • 45:00 – топ-4 проекта с максимальным ROI
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  1. Bloom Arjaan by Rotana Hotel
    Bloom Arjaan by Rotana Hotel
    United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island
    Тип объектаОтель
    Срок сдачи4 кв. 2024
    ЗастройщикBloom Properties
    Площадьот 44 м² до 114 м²
    Первый взнос10%
    от 258 955 $от 5 088 $/м²
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