Коммерческая недвижимость Дубая: гид по рынку

Если вы рассматриваете Дубай как новое направление для роста, присмотритесь к тренду на коммерческую недвижимость. Чтобы успешно продавать, нужно понимать специфику рынка. Давайте разберем его по полочкам: от основных сегментов до ключевых районов.





Три основы коммерческой недвижимости Дубая





Практически весь рынок держится на трех главных «китах». Поэтому знание их особенностей — ваше ключевое конкурентное преимущество среди риэлторов.





Офисные пространства





Это не просто «кабинеты с окном», здесь все строго сегментировано. В первую очередь вы должны понимать, что продаете, а ваши клиенты — что они покупают.





一 Небоскребы в Downtown или Business Bay: Здесь высокие стандарты управления, лучшие локации, статусные соседи (топ-банки, фонды, юрфирмы). Спрос стабильно высокий, но и конкуренция серьезная. Ключевой клиент: крупные международные корпорации.





一 Более доступные варианты в районах вроде JLT: Идеальный баланс цены и качества. Активный спрос со стороны среднего бизнеса, IT-компаний, стартапов.





一 Коворкинги и «гибкие» пространства: Тренд, который никуда не делся, ведь многие компании ценят гибкость. Предложение таких площадей растет, и это отличная опция для клиентов, ищущих доход от сдачи в аренду с минимальными хлопотами.





Торговая недвижимость (ритейл)





Дубай — столица шопинга, и ритейл здесь представлен разный.





一 Гиганты вроде The Dubai Mall или Mall of the Emirates. Инвестиции в них — удел самых крупных игроков рынка.





一 Уличные ритейл-ряды. Пешеходные улицы в Jumeirah Beach Residence (JBR), оживленные площади в City Walk или районы вилл в Arabian Ranches. Основной спрос здесь на кафе, рестораны, бутики услуг для местных жителей. Оптимально подходит для клиентов, которые хотят вложиться в атмосферный и стабильный бизнес.





Логистика и складские помещения





Статус глобального торгового хаба делает этот сегмент одним из самых перспективных. Главные кластеры сосредоточены вокруг основных трасс: Jebel Ali, Dubai South и Dubai Investment Park. Большой спрос наблюдается со стороны логистических компаний, ритейлеров и производителей. Инвесторы ценят стабильный долгосрочный доход и низкую текучку арендаторов.





Ключевые районы: что предлагать клиентам





Dubai Marina, JLT 一 деловой центр для среднего и малого бизнеса. Огромное количество резидентов обеспечивает спрос на офисы и ритейл. Отличная точка входа для новых инвесторов.

Downtown Dubai 一 сердце города, где находятся знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа и торговый центр Dubai Mall.

Business Bay 一 современный деловой район с развитой инфраструктурой. Отличное сочетание офисов, жилых комплексов и отелей.

Dubai Internet City 一 кластер технологий и медиа. Здесь расположены офисы Google, Microsoft и тысяч других компаний.

Jebel Ali 一 царство логистики и промышленности. Предлагайте складские и индустриальные помещения в этом районе клиентам, которые ищут надежный, а не «глянцевый» актив.





Burj Capital Offices by Centurion - коммерческие пространства в престижной локации Дубая. Инфраструктура бизнес-центра включает фитнес-центр, студию йоги, бассейн, джакузи, смотровую площадку, кафетерий, лаунж, беговую дорожку и настольный теннис. Проект расположен в центре Business Bay с прямым доступом к основным магистралям города. Выезд на Al Khail Road, Al Asayel Street и Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрое передвижение по Дубаю. Путь до Dubai Design District составляет 6 минут, до знаковых достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera можно добраться за 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Стоимость: от 1 007 488 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2028





Aspirz Offices by Danube - многофункциональный комплекс в Dubai Sports City, где премиальные офисы и резиденции объединены в единую экосистему. Проект предоставляет полностью меблированные рабочие пространства с более чем 15 удобствами, включая высокотехнологичный конференц-зал, кинотеатр, подкаст-студию, тренажерные залы, игровые зоны с воздушным хоккеем и снукером, а также кафе. Прямой выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road обеспечивает быструю связь со всеми ключевыми локациями. Добраться до Mall of the Emirates и IMG World можно за 18 минут, а до культовых Burj Al Arab, Dubai Mall и Burj Khalifa — за 20 минут. Путь до международных аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport продлится 25 минут.

Стоимость: от 396 732 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2028





Astra by HRE Retail - коммерческом блок в Dubai Science Park. Проект имеет прямой выезд на крупную дорогу Umm Suqeim Street, которая соединяется с основными автомагистралями города. За 5 минут можно добраться до сада бабочек Dubai Butterfly Garden, за 12 минут – до торгового центра Dubai Hills Mall, за 16 минут – до тематического парка Global Village, за 20 минут – до пляжей The Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Стоимость: от 859 088 $

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027





Спрос и предложение: что движет рынком сейчас





Главный тренд — диверсификация экономики. Дубай активно развивает IT-сектор, финансы и туризм, а не только нефть. Это значит, что в город продолжают приходить новые компании, которым нужны офисы, склады и торговые точки.

Спрос смещается в сторону качества и локации. Арендаторы готовы платить за современные помещения с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Предложение отвечает тем же: строятся офисные небоскребы и высокотехнологичные логистические парки.

Совет! Рассказывайте клиентам не просто про квадратные метры, а про бизнес-экосистему.





Итог для риэлтора: как начать продавать коммерческую недвижимость



