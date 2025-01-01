Описание

Новый ориентир деловой среды Дубая в Dubai Science Park. В коммерческом блоке Astra by HRE Retail объединены стратегическое расположение и продуманная инфраструктура, предлагая компаниям пространства для роста, инноваций и укрепления позиций. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на крупную дорогу Umm Suqeim Street, которая соединяется с основными автомагистралями города. За 5 минут можно добраться до сада бабочек Dubai Butterfly Garden, за 12 минут – до торгового центра Dubai Hills Mall, за 16 минут – до тематического парка Global Village, за 20 минут – до пляжей The Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.