Как дистанционно купить недвижимость в ОАЭ

Всего 5 шагов до сделки мечты

Не многие знают, что квартиру в ОАЭ можно купить, не выезжая из России, то есть удаленно. А те, кому известен этот факт, думают, что приобретение недвижимости за границей – сложная процедура. Развеиваем этот миф и делимся подробной информацией, как осуществить дистанционную сделку по покупке квартиры в ОАЭ. И сохранить при этом время и нервы.

Кто покупает квартиру дистанционно

В первую очередь дистанционная сделка подойдет тем, кто рассматривает покупку квартиры как инвестицию. Многие приобретают недвижимость с последующей целью сдачи в аренду или перепродажи. В таком случае удаленная покупка квартиры – самое удобное и подходящее решение.

Во-вторых, если вы хотите приобрести недвижимость на начальной стадии строительства, то нет никакого смысла прилетать в Дубай самостоятельно. Вы ничего не увидите, кроме фундамента, а планируемое здание вам продемонстрируют лишь на буклетах, сайтах и брошюрах.

Практика показывает, что покупка недвижимости дистанционно – оправданный шаг, на который спокойно идут многие клиенты и, как правило, не разочаровываются в результате.

Шаг 1: выбор недвижимости

Подобрать нужную квартиру, а в последствии и купить ее вам может помочь брокер. Он знает нюансы, подскажет, как быстро собрать нужные документы, и проведет удаленную сделку «под ключ».

Найти недвижимость для приобретения, если вы находитесь в другой стране, довольно просто. Первое, что должен сделать брокер – выяснить ваши потребности:

– какую сумму вы готовы потратить;

– для чего вы хотите купить апартаменты: для жизни, сдачи в аренду или перепродажи;

– ваши пожелания по району;

– важные для вас моменты в инфраструктуре ЖК.

Далее брокер предоставляет несколько вариантов квартир, подобранных в соответствии с вашими предпочтениями. Вам высылают фотографии, презентации застройщиков, брошюры, планы этажей, видео, ссылки на сайты тех проектов, которые могут вас заинтересовать.

Шаг 2: бронирование объекта

После того, как вы выбрали конкретную квартиру, наступает следующий этап. Для дальнейшего заключения сделки вы должны забронировать понравившийся объект. Обычно это происходит через внесение минимального платежа (от 20 000 до 50 000 тысяч AED). Оплатить бронирование можно любой иностранной картой, выпущенной не в России, по ссылке через официальный сайт застройщика. Если такой карты нет, лучше обратиться к брокеру. Он поможет внести платеж со своей карты напрямую застройщику, а вы просто компенсируете ему эту сумму. В ОАЭ разрешены платежи через третьих лиц, поэтому не имеет значения, кто именно оплатил бронь.

Шаг 3: получение документа бронирования

После того, как вы перевели деньги застройщику, заключается соглашение о бронировании. В зависимости от того, на какой стадии находится проект, это может быть Booking Form, Reservation Form или Expression of interest (EOI). В этом документе перечислены важные условия сделки: базовые параметры объекта, паспортные данные покупателя, адрес проживания, график платежей. Все можно подписать в скане и отправить обратно по e-mail. Застройщик также ставит электронную подпись.

К этому договору прилагается инвойс – счет на оплату первого платежа. Этих двух документов достаточно, чтобы в дальнейшем вы могли провести первый взнос через SWIFT-перевод.

Шаг 4: оплата первого взноса

Для того чтобы получить SPA (Sales and Purchase Agreement) – аналог российского договора долевого участия, - нужно оплатить первый взнос. Примерно 95% новостроек в Дубае продаются в рассрочку. Первый взнос обычно составляет от 10% до 30%. Также нужно отдельно заплатить за регистрацию недвижимости в Земельном Департаменте (Land Department) – в Дубае это единоразовый государственный налог, составляющий 4% от стоимости квартиры, а в Абу-Даби - 2%.

Шаг 5: подпись договора купли-продажи

После оплаты первого взноса застройщик отправляет почтой бумажную версию SPA – договор купли-продажи. Вы подписываете его в нескольких экземплярах и возвращаете обратно застройщику. Один из экземпляров уходит в DLD (Dubai Land Department), так как именно он следит за реализацией всех проектов.

Вы также можете удаленно отслеживать стадию готовности объекта в приложении Dubai REST. В нем находится вся нужная информация по вашему проекту: эскроу‑счет, процент готовности, дата последней проверки и т.д. Когда жилье полностью введется в эксплуатацию, вы получите сертификат права собственности – Title Deed. Именно он понадобится в будущем для оформления резидентской визы. О том, как ее получить, мы подробнее писали здесь.

Заключение

Итак, короткая шпаргалка по всем этапам сделки.

1)Выбор брокера и объекта недвижимости.

2)Бронирование квартиры через внесение минимального платежа.

3)Получение договора бронирования. Застройщик готовит договор бронирования, на основании которого вы позднее осуществляете SWIFT-перевод.

4)Оплата первого взноса через SWIFT-перевод и обязательного государственного налога.

5)Подписание договора купли-продажи. После введения жилья в эксплуатацию - получение Title Deed.

Как видите, приобрести недвижимость в ОАЭ удаленно – совсем не сложная задача. Главное, найти хорошего брокера и доверить ему основную часть работы. Тогда покупка квартиры в ОАЭ отнимет минимум времени, сил и нервов.