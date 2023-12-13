Топ-5 проектов ОАЭ с высокой инвестиционной привлекательностью (декабрь 2023)

Вкладываем капитал в недвижимость с умом

Недвижимость в ОАЭ разделяется по доходности и типу инвестиций. Все больше инвесторов предпочитают вкладывать капитал в строящееся объекты и перепродавать их (или сдавать в аренду) после завершения строительства. На самом деле, старт продаж интересных объектов – выгодное вложение для инвестора. Нередки случаи, когда в дальнейшем такая недвижимость «уходит» на 15-20% дороже. Поэтому делимся проектами ОАЭ, которые, возможно, в будущем принесут высокую доходность.

Дубай

Bayview by Address Resorts – жилой комплекс от застройщика Emaar Properties в районе Emaar Beachfront.

Стоимость: от 3 158 888 AED

Основное преимущество современного комплекса Bayview by Address Resorts - прямой доступ к частному пляжу. Другими словами, представленные апартаменты и пентхаусы находятся на первой линии моря. Несмотря на то, что в Дубае длинная протяженность береговой линии, на рынок недвижимости «выходит» мало жилых комплексов с частным пляжем. Здесь больше распространены общественные места для отдыха, а это уже другой уровень жизни. Поэтому наличие собственной, закрытой от посторонних посетителей курортной зоны – огромный плюс для инвестиционной недвижимости.

Заметим, что даже на стадии котлована Bayview by Address Resorts стоит на 30% дороже, чем соседние жилые комплексы. Но высокая цена вполне оправдана, ведь вместе с апартаментами вы получите пятизвездочный отельный сервис. В любой момент можно заказать room-сервис или уборку горничной в квартиру. С точки зрения сдачи недвижимости в аренду это удобно: апартаменты всегда будут чистыми и полностью подготовленными для показа.

Расположение жилого комплекса максимально удобно: до известного острова Palm Jumeirah легко добраться за 12-15 минут, расстояние до Dubai Mall составит 25 минут. А любой инвестор знает, что хорошее расположение непосредственно влияет на будущую доходность.

Iconic Tower – эксклюзивный жилой комплекс от застройщика Mered Group в районе технологического парка Dubai Internet City.

Стоимость: от 2 555 477 AED

С первого взгляда оценить инвестиционную привлекательность проекта сложно: на данный момент район застроен офисными зданиями. Можно сказать, что Dubai Internet City - большой хаб для айти компаний. Однако это и является хорошим преимуществом. Так как здесь работает множество людей, а в самом районе практически нет жилых комплексов, то именно сотрудники компаний могут стать первыми клиентами. Рядом с Iconic Tower располагаются престижные школы и университеты, поэтому переехать можно всей семьей.

Так как в районе понемногу начинают появляться жилые комплексы, стоит сказать о возможном развитии инфраструктуры. Дополнительным бонусом для инвестирования станет надежный девелопер, который в Москве построил множество объектов. Вложившись в этот проект, инвестор сможет закрыть основную “боль” предполагаемых российских покупателей или арендаторов. Дело в том, что многие клиенты бывают недовольны качеством отделки апартаментов в эмиратах. В Iconic Tower застройщик предлагает топовый уровень качества. Еще одним плюсом станет российская управляющая компания.

Уникальная особенность нового жилого комплекса - парковка с собственными боксами для автомобилей, электрическим подзарядом и системой кондиционирования. Автовладельцам, решившим купить или снять квартиру в Iconic Tower, не придется находиться на парковке в пятидесяти градусную жару. Стоит сказать, что парковка не предусмотрена для всех жителей комплекса. Она будет либо идти совместно с премиальной недвижимостью, либо продаваться по отдельной стоимости.

Абу-Даби

Saadiyat Lagoons Villas – комплекс из двухэтажных вилл на острове Saadiyat Island от застройщика AldarProperties.

Чем такие виллы привлекательны для инвестора? На данный момент стартовая цена за виллу Saadiyat Lagoons Villas с четырьмя спальнями начинается от 8 120 000 AED. Минимальная же стоимость готовой виллы на острове Saadiyat - примерно 15 000 000 AED. Как минимум у инвесторов будет шанс вдвое увеличить доход в будущем.

Остров Saadiyat считается одним из самых живописных и популярных в Абу-Даби. Здесь находятся лучшие пляжи ОАЭ: широкая береговая линия, море ярко-бирюзового цвета, словно на Мальдивах. Однако, в отличие от райских островов, здесь есть чем заняться. Главный музей города - Louvre Abu Dhabi располагается вблизи острова. Три крупных музея еще в процессе строительства. Также несомненный плюс острова – школы и американский университет в пешей доступности. В общем, Saadiyat — это образовательный и культурный хаб рядом с самым прозрачным и чистым морем в ОАЭ.

Cordoba at Bloom Living – уединенный комплекс с виллами и таунхаусами от застройщика Bloom Properties.

Стоимость: от 6 814 103 AED

Цена на виллу из шести спален немаленькая для проекта, находящегося в текущей стадии строительства. Комплекс расположен рядом с аэропортом, что может оказаться как существенным плюсом, так и минусом. Несмотря на удаленность от моря, такая недвижимость станет хорошей инвестицией. Многие европейцы предпочитают жить и отдыхать вдали от заполненных курортных зон. Если клиент хочет просторную виллу с большой террасой на свежем воздухе и соседей европейцев, то вариант недвижимости в Cordoba at Bloom Living будет идеальным.

Шарджа

Aysha Residense – современный проект на острове Maryam Island от застройщика Eagle Hills.

Стоимость: от 1 127 888 AED

Maryam Island - ближайший к Дубаю остров. Основное преимущество Aysha Residense – пляж в двух минутах от комплекса. Шарджа считается самым недорогим эмиратом, и это огромный плюс для инвестора. Ведь сдать апартаменты здесь будет гораздо проще, чем в Дубае. Когда проект будет достроен, а на острове откроются все шоурумы, рестораны и кафе, то рост цен на недвижимость «поползет» вверх. Инвесторам на заметку: даже в кризисные моменты вы сможете выгодно перепродать апартаменты или сдать их в долгосрочную аренду.

Что в итоге

Важно понимать, что прогнозируемая инвестиционная доходность - не гарант обязательной прибыли. Однако мы специально выбрали проекты с наиболее вероятной инвестиционной доходностью. Помните о том, что при покупке недвижимости важно учитывать не только потенциал роста стоимости объекта, но и надежность застройщика. Также напоминаем, что перед приобретением апартаментов для инвестиций важно проанализировать состояние рынка и подкрепить решение цифрами и фактами. В этом могут помочь наши эксперты: они с удовольствием проконсультируют по любым нюансам и ответят на все вопросы.