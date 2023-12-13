Iconic Tower by Mered
График платежей *
- При бронировании5%
О проекте
Продажа
Описание
Самая высокая жилая башня на территории района Dubai Internet City – воплощение сути современной динамичной жизни. Идеальное место, сочетающее в себе брендовый дизайн, комфортные жилые пространства, впечатляющие виды на Palm Jumeirah и удобное местоположение. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с изысканными интерьерами от итальянского дома Pininfarina, дизайнера автомобилей Ferrari. - В отделке использованы мрамор и натуральное дерево. Встроенные кухни оборудованы премиальной техникой Miele. - Удобства для досуга и отдыха: открытые террасы, бассейн с видом на море, лаунжи и барбекю-зоны, джакузи, просторный тренажерный зал, пространство для йоги, сауна и частный кинотеатр. - На территории также предусмотрены детская игровая площадка, ресторан, бар и кафе. Преимущества расположения Комплекс удачно расположен вблизи от крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по всему эмирату на автомобиле. Дорога до Dubai Mall, Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет всего 10 минут. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 30 минут.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Кинотеатр
- Детская площадка
- Игровая зона
- Джакузи
- Spa-центр
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Теннисный корт
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Ресторан / Кафе
- Терраса