Iconic Tower by Mered

Описание

Самая высокая жилая башня на территории района Dubai Internet City – воплощение сути современной динамичной жизни. Идеальное место, сочетающее в себе брендовый дизайн, комфортные жилые пространства, впечатляющие виды на Palm Jumeirah и удобное местоположение. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с изысканными интерьерами от итальянского дома Pininfarina, дизайнера автомобилей Ferrari. - В отделке использованы мрамор и натуральное дерево. Встроенные кухни оборудованы премиальной техникой Miele. - Удобства для досуга и отдыха: открытые террасы, бассейн с видом на море, лаунжи и барбекю-зоны, джакузи, просторный тренажерный зал, пространство для йоги, сауна и частный кинотеатр. - На территории также предусмотрены детская игровая площадка, ресторан, бар и кафе. Преимущества расположения Комплекс удачно расположен вблизи от крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по всему эмирату на автомобиле. Дорога до Dubai Mall, Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет всего 10 минут. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 30 минут.