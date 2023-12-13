Каталог
Iconic Tower by Mered

Staybridge Suites Dubai Internet City, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Mered Group
Площадь
от 80 м² до 257 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 944 645 $

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
20%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность66
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
80 – 108
944 645 – 1 345 239
11 748 – 12 344
2 спальни
118 – 149
1 222 839 – 1 818 372
10 317 – 12 175
4 спальни
233 – 257
2 692 885 – 3 231 572
11 522 – 12 531

Описание

Самая высокая жилая башня на территории района Dubai Internet City – воплощение сути современной динамичной жизни. Идеальное место, сочетающее в себе брендовый дизайн, комфортные жилые пространства, впечатляющие виды на Palm Jumeirah и удобное местоположение. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с изысканными интерьерами от итальянского дома Pininfarina, дизайнера автомобилей Ferrari. - В отделке использованы мрамор и натуральное дерево. Встроенные кухни оборудованы премиальной техникой Miele. - Удобства для досуга и отдыха: открытые террасы, бассейн с видом на море, лаунжи и барбекю-зоны, джакузи, просторный тренажерный зал, пространство для йоги, сауна и частный кинотеатр. - На территории также предусмотрены детская игровая площадка, ресторан, бар и кафе. Преимущества расположения Комплекс удачно расположен вблизи от крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по всему эмирату на автомобиле. Дорога до Dubai Mall, Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет всего 10 минут. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 30 минут.

Локация

На карте
Staybridge Suites Dubai Internet City, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль-Суфух

Дубай
Al Sufouh — активно развивающийся прибрежный район Дубая. Здесь развита как жилая инфраструктура, так и система общественного транспорта. Сообщество подойдет молодым семьям, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа850 м
Магазин4 км
Медицинский центр3 км
Метро250 м

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Mered Group

Mered Group

Международная компания по недвижимости с главным офисом в OAЭ. Она представляет собой команду профессионалов в индустрии недвижимости, включая дизайнеров, архитекторов, инженеров, контрагентов и экспертов в других областях.
Подробнее

