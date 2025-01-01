Mered Group

Тип объекта–
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикMered Group
Площадьот 80 м² до 149 м²
Первый взнос5%
1 спальняот 80 м²от 2 580 591 AED
2 спальниот 118 м²от 4 037 949 AED
Международная компания по недвижимости с главным офисом в OAЭ. Она представляет собой команду профессионалов в индустрии недвижимости, включая дизайнеров, архитекторов, инженеров, контрагентов и экспертов в других областях.
Преимущества Mered:
- сплоченный коллектив
- фундаментальные ценности
- непревзойденное качество
- нацеленность на результат
Миссия Mered — совместное создание уникальных мест, которые со временем растут в цене, становятся неотъемлемой и приятной частью жизни людей и выдерживают испытание временем с точки зрения исключительного качества строительства.