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Mered Group

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Mered Group

Mered Group

Международная компания по недвижимости с главным офисом в OAЭ. Она представляет собой команду профессионалов в индустрии недвижимости, включая дизайнеров, архитекторов, инженеров, контрагентов и экспертов в других областях.


Преимущества Mered:

- сплоченный коллектив

- фундаментальные ценности

- непревзойденное качество

- нацеленность на результат


Миссия Mered совместное создание уникальных мест, которые со временем растут в цене, становятся неотъемлемой и приятной частью жизни людей и выдерживают испытание временем с точки зрения исключительного качества строительства.

1 предложение
Iconic Tower by Mered
Iconic Tower by Mered
Staybridge Suites Dubai Internet City, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикMered Group
Площадьот 80 м² до 149 м²
Первый взнос5%
1 спальняот 80 м²от 2 580 591 AED
2 спальниот 118 м²от 4 037 949 AED
от 2 580 591 AEDот 32 133 AED/м²
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