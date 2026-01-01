Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRiviera Residences by Mered

Riviera Residences by Mered

Pixel Tower 4, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Mered Group
Площадь
от 85 м² до 220 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 653 506 $от 6 188 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При оформлении договора
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест628

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
85
653 506
7 688
2 спальни
110
871 341
7 921
3 спальни
220
1 361 470
6 188
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Перламутровое сияние у вод Персидского залива. Riviera Residences — премиальный прибрежный комплекс на острове Аль-Рим, созданный всемирно известным швейцарским бюро Herzog & de Meuron. Проект объединяет уникальную архитектурную концепцию, которая вдохновлена наследием жемчужного промысла Эмиратов, с курортной инфраструктурой и оживленной набережной. Ключевые особенности — Панорамное остекление от пола до потолка создает связь с морским горизонтом, наполняя апартаменты естественным светом. Стены облицованы фактурными панелями в песочных оттенках, полы выполнены из светлого инженерного дуба, столешницы изготовлены из белого мрамора с серыми прожилками. — На территории: четыре отдельных бассейна, лаунжи и бар, фитнес-центр, падел-корт, студия для кроссфита и йоги, spa-зона с сауной, парной, холодной купелью и туманным душем, зеленые сады, кафетерий с открытой кухней, детская игровая площадка и настольный теннис. — Частная марина с возможностью швартовки. Променад с ресторанами, кафе и бутиками. Преимущества расположения Жилые башни расположены в динамичном финансовом кластере ADGM, соединенном с материковой частью Абу-Даби современными мостами. Рядом находятся пляжи, торговые центры Reem Mall и The Galleria, университет Сорбонны и ведущие международные школы, до которых можно дойти за 5–15 минут. Добраться до культурных объектов Saadiyat Island — Louvre Abu Dhabi, Guggenheim и Национального музея Шейха Зайеда — получится за 10 минут. Путь до тематических парков Ferrari World, SeaWorld и Warner Bros. World на острове Yas займет 20 минут, до Дубая — 60 минут. Дорога до Abu Dhabi International Airport продлится 30 минут.

Локация

На карте
Pixel Tower 4, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Море150 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Mered Group

Mered Group

Международная компания по недвижимости с главным офисом в OAЭ. Она представляет собой команду профессионалов в индустрии недвижимости, включая дизайнеров, архитекторов, инженеров, контрагентов и экспертов в других областях.
Подробнее
Каталог