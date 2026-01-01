Riviera Residences by Mered

Описание

Перламутровое сияние у вод Персидского залива. Riviera Residences — премиальный прибрежный комплекс на острове Аль-Рим, созданный всемирно известным швейцарским бюро Herzog & de Meuron. Проект объединяет уникальную архитектурную концепцию, которая вдохновлена наследием жемчужного промысла Эмиратов, с курортной инфраструктурой и оживленной набережной. Ключевые особенности — Панорамное остекление от пола до потолка создает связь с морским горизонтом, наполняя апартаменты естественным светом. Стены облицованы фактурными панелями в песочных оттенках, полы выполнены из светлого инженерного дуба, столешницы изготовлены из белого мрамора с серыми прожилками. — На территории: четыре отдельных бассейна, лаунжи и бар, фитнес-центр, падел-корт, студия для кроссфита и йоги, spa-зона с сауной, парной, холодной купелью и туманным душем, зеленые сады, кафетерий с открытой кухней, детская игровая площадка и настольный теннис. — Частная марина с возможностью швартовки. Променад с ресторанами, кафе и бутиками. Преимущества расположения Жилые башни расположены в динамичном финансовом кластере ADGM, соединенном с материковой частью Абу-Даби современными мостами. Рядом находятся пляжи, торговые центры Reem Mall и The Galleria, университет Сорбонны и ведущие международные школы, до которых можно дойти за 5–15 минут. Добраться до культурных объектов Saadiyat Island — Louvre Abu Dhabi, Guggenheim и Национального музея Шейха Зайеда — получится за 10 минут. Путь до тематических парков Ferrari World, SeaWorld и Warner Bros. World на острове Yas займет 20 минут, до Дубая — 60 минут. Дорога до Abu Dhabi International Airport продлится 30 минут.