Беспроигрышная комбинация: недвижимость на первой береговой линии посреди мегаполиса

Курорт во дворе жилого комплекса? Почему бы и нет!

Курортная недвижимость в ОАЭ – мечта многих инвесторов. Апартаменты, виллы, таунхаусы на первой береговой линии имеют особый вайб и остаются востребованными на протяжении многих лет. Благодаря этому инвестор может продать или сдавать в аренду недвижимость, получая при этом стабильный пассивный доход. Или жить в такой квартире самостоятельно и наслаждаться близостью пляжа и моря рядом с домом.

Что считается первой линией

Недвижимость на первой береговой линии – это жилое помещение, расположенное непосредственно рядом с водой. Между таким жильем и морем не допускается наличие никаких препятствий. Например, если апартаменты или виллу отделяет от моря проезжая часть, то недвижимость уже не считается построенной на первой линии. Обычно расстояние от дверей квартиры до пляжа составляет не более 100 метров. Такая дистанция идеальна для недвижимости, которую собираются сдавать в аренду. Туристы, снимающие апартаменты на короткий срок с целью отдыха, всегда предпочтут минимальное от моря расстояние. Поэтому продать или сдавать в аренду недвижимость на первой береговой линии будет намного проще, чем подобное жилье, но в другом, удаленном от моря районе.

Главные преимущества недвижимости на первой береговой линии

Максимально комфортный доступ к пляжу

Если вы живете на первой линии, вам не нужно задумываться о множестве вещей: как добраться до места отдыха, где переодеться и оставить вещи, что взять с собой на перекус. Ведь все, что вам требуется, находится в нескольких шагах от пляжа. Больше не нужно планировать поездку к морю, потому что оно всегда «под рукой».

Выгодное расположение недвижимости для последующих инвестиций

Если вы вдруг захотите продать или сдать в аренду свою недвижимость, то вам это будет сделать проще, чем владельцам более удаленных от моря апартаментов. К тому же стоимость недвижимости у моря гораздо выше аналогичной, но находящейся на второй или третьей береговой линии.

Отличная инфраструктура

Рядом с морем чаще всего располагаются самые премиальные и роскошные отели, поэтому их территории всегда ухожены, вокруг царит обилие зелени, а во многих случаях предусмотрен красивый парк рядом. Это также станет большим плюсом для сдачи недвижимости в долгосрочную или краткосрочную аренду.

Еще одно преимущество недвижимости на первой береговой линии - потрясающий вид на море, который может радовать каждый день.

Вы сможете наслаждаться закатами и утренними прогулками по пляжу. Этот фактор способен существенно повлиять на вашу жизнь и сделать ее более спокойной и гармоничной.

Недостатки недвижимости на первой береговой линии

Будем объективными: у недвижимости на первой береговой линии есть свои недостатки. Во-первых, стоимость. Как правило, апартаменты, виллы и пентхаусы, расположенные возле моря, стоят в несколько раз дороже, чем другой тип недвижимости.

Во-вторых, в апартаментах, находящихся рядом с морем, повышается риск размножения грибка из-за постоянной высокой влажности. Кроме того, приобретение недвижимости на первой береговой линии подразумевает необходимость детального ухода и обслуживания. Соленая вода и ветер оказывают негативное влияние на внешний вид здания, требуя частого ремонта и обновления. Также, если ваша квартира находится в курортной зоне, будьте готовы к повышенному шуму по вечерам, особенно в туристический сезон.

Нюансы, которые необходимо учесть перед покупкой недвижимости на первой береговой линии

–Обратите внимание, на какой стороне от солнца располагаются ваши будущие апартаменты. Естественное освещение должно максимально соответствовать вашему образу жизни. Иначе находиться в такой квартире вам будет некомфортно. Если же вы собираетесь продать или сдавать апартаменты на первой береговой линии, обязательно расскажите об этом нюансе клиенту.

–Выбирайте жилье с наличием частного пляжа. Большинство застройщиков элитных комплексов учитывают этот момент и предлагают будущим владельцам собственную территорию для отдыха. Однако не редки случаи, когда береговая зона является общей для всех гостей и жителей ОАЭ. Поэтому зачастую находится на таком пляже некомфортно из-за шума и обилия туристов.

Лучшие объекты для покупки недвижимости в ОАЭ у моря

Anwa Aria – жилой комплекс от застройщика Omniyat Properties находится на первой береговой линии. Он станет идеальным местом для тех, кто ведет роскошный и уединенный образ жизни. Важный бонус: из комплекса открыт прямой доступ к набережной и парку.

Цена: от 2 292 664 AED

Seapoint – современный проект от застройщика Emaar Properties, расположенный на первой береговой линии в популярном районе Emaar Beachfront. В нем можно поистине наслаждаться курортным образом жизни, забывая, что находишься в мегаполисе.

Цена: от 3 632 888 AED

Cape Hayat – премиальный жилой комплекс от застройщика RAK Properties, расположенный на берегу Персидского залива. Апартаменты с видами океан, лагуну и мангровые заросли подойдут тем, кто мечтает скрыться от шумного города в уединенном зеленом пространстве.

Цена: от 1 556 000 AED

Не только у моря: недвижимость рядом с лагуной и искусственными озерами

Однако в Дубае можно рассматривать к покупке недвижимость не только возле моря, но и просто рядом с водой: искусственно созданным озером или лагуной. Это отличный способ находиться в центре мегаполиса, но при этом иметь свой оазис тишины и гармонии.

У покупки квартиры возле воды есть свои неоспоримые плюсы:

– Красивая панорама из окна, напоминающая проживание за городом.

– Поддержание активного образа жизни. Для того, чтобы заняться водными видами спорта, не обязательно выходить из своего жилого комплекса.

– Белый песок, инфраструктурный пляж, зеленый парк – все это можно получить, не приобретая жилье на первой линии моря, а купив недвижимость рядом с лагуной. На некоторые проекты есть очень заманчивые цены.

– Квартира в жилом комплексе с курортной атмосферой всегда является идеальным вложением капитала для будущих инвестиций. Наблюдая за тем, как растет спрос на объекты недвижимости рядом с водоемами, можно предположить, что данные проекты будут всегда востребованы.

Лучшие объекты для покупки недвижимости рядом с искусственными водоемами

Naya at District One – жилой комплекс от застройщика Nakheel Properties расположен на берегу искусственной кристальной лагуны. Недалеко есть зеленые парки и центральные локации Дубая.

Цена: от 1 827 800 AED

Azizi Venice – проект от застройщика Azizi Developments, вдохновленный Венецией. Главной особенностью комплекса является большая искусственная лагуна глубиной 1,5 метра. Апартаменты идеально подойдут для любителей водных видов спорта: катания на байдарках, каякинга или просто плавания.

Цена: от 480 000 AED

The Sanctuary – эксклюзивный проект от застройщика Ellington Group. Виллы с 4-5 спальнями вблизи живописной лагуны. Можно жить рядом с центром города и в то же время наслаждаться живописными видами на парк, водоем и Burj Khalifa.

Цена: от 16 174 828 AED

Понимая все плюсы и минусы, вы сможете сделать осознанный выбор. Но нужно помнить о том, что приобретая недвижимость на первой береговой линии, вы покупаете не просто жилье, а стиль жизни. Поэтому подходите к покупке ответственно. А если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.