«Студенческое жилье в ОАЭ»: чем оно привлекательно для инвесторов

Многие инвесторы абсолютно не делают ставку на студенческое жилье. Однако именно оно показывает быстрый темп роста и заманчивые перспективы. Часто даже брокеры, работающие в ОАЭ, недооценивают этот тип недвижимости. Рассказываем, какую выгоду могут открыть для себя инвесторы.





Что такое студенческая недвижимость в ОАЭ

В ОАЭ можно выделить несколько типов жилья, привлекательных для студентов.

Кампусы . Вид недвижимости на территории учебного заведения (или близко от него). Чаще всего это комнаты, созданные для совместного проживания. Такой тип жилья, как правило, обслуживается и управляется университетом.

. Вид недвижимости на территории учебного заведения (или близко от него). Чаще всего это комнаты, созданные для совместного проживания. Такой тип жилья, как правило, обслуживается и управляется университетом. Квартиры, принадлежащие высшему учебному заведению . Это полноценные жилые комплексы, которые университет арендует специально для студентов. Обычно жилье в таком ЖК более выгодно по стоимости, что для учеников является неоспоримым плюсом.

. Это полноценные жилые комплексы, которые университет арендует специально для студентов. Обычно жилье в таком ЖК более выгодно по стоимости, что для учеников является неоспоримым плюсом. Специально построенное студенческое жилье 一 Purpose-Built Student Accommodation (PBSA). Такие квартиры заранее оборудованы для проживания и не связаны с каким-то конкретным университетом.









Популярные районы для студентов в Дубае

Чаще всего студенческое жилье располагается в таких районах, как Dubai Silicon Oasis, Jumeirah Village Circle, Dubailand, International City. Обычно студенты выбирают апартаменты, в которых могут поселиться сразу несколько человек.









Перспектива для инвесторов

Благодаря государственной программе «The National Strategy of Higher Education 2030» в ОАЭ планируют учесть потребности рынка недвижимости, связанные со сферой высшего образования.

Инвесторов может привлечь не только спрос на студенческое жилье, но и высокие стандарты качества, которые приняты в Объединенных Арабских Эмиратах. Комплексы для учеников 一 это современные апартаменты с развитой инфраструктурой, общей территорией для отдыха и обучения, спортивными площадками и охраной.

Все эти «бонусы» создают комфортные условия для проживания и обучения. Благодаря стабильному спросу и привлекательной атмосфере студенческое жилье в ОАЭ является надежным и прибыльным объектом для инвестирования.





Прогнозы на будущее

Безусловно, студенческое жилье все еще относится к нишевому сектору. Однако перспективы у него довольно интересные, ведь в ОАЭ по-прежнему привлекает студентов из разных стран. Тем более, в 2024 году Эмираты впервые вошли в число 200 высших учебных заведений мира с лучшей репутацией.





Bloom Arjaan by Rotana Hotel 一 жилой комплекс, расположенный на острове Saadiyat в Абу-Даби. Проект находится в непосредственной близости от New York University Abu Dhabi, что, несомненно, будет выгодно для преподавателей и студентов. Развитая внутренняя инфраструктура придется по вкусу всем жителям: infinity-бассейн, фитнес-центр, зоны для прогулок, зеленые пространства и локации для отдыха. До знаменитого пляжа Saadiyat Beach можно добраться за 10 минут на автомобиле.

Срок сдачи: 4 квартал 2024 года

Стоимость: от 951 000 AED





Заключение

Краткая шпаргалка с перечислением выгоды для тех инвесторов, кто хочет вложиться в недвижимость ОАЭ и впоследствии сдавать ее студентам.