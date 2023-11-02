Отчет UNWTO о состоянии мирового рынка туризма, известный как Мировой туристический барометр, указывает на прямую связь между рынком недвижимости и туристической привлекательностью многих стран, особенно тех, где иностранцы являются крупными покупателями, таких как ОАЭ. Инвесторам важно знать и анализировать тенденции в туристическом потоке, который создает значительный спрос на краткосрочную аренду недвижимости через крупные агрегаторы.





В отчете представлены следующие ключевые моменты:





Международный туризм восстановился на 84% от уровня до пандемии за период январь-июль 2023 года, благодаря успешному первому кварталу и летнему туристическому сезону в Северном полушарии.





В июле 2023 года количество туристов уже достигло 90% от уровня до пандемии (сравнивается с 2019 годом).





В 2019 году было совершено 1,464 миллиарда туристических поездок по всему миру, в 2020 году, во время пандемии, это число сократилось в 3,5 раза до 407 миллионов поездок, а в 2022 году снова достигло 969 миллионов поездок.





За первые 7 месяцев 2023 года было совершено 700 миллионов туристических поездок. Учитывая положительную динамику роста, можно ожидать, что уровень до пандемии будет достигнут в целом по миру к концу 2023 года или, в крайнем случае, в 2024 году.





Наилучшие результаты в разрезе макрорегионов показывает Ближний Восток - его показатели за первые 7 месяцев 2023 года составляют уже 120% от аналогичного периода 2019 года (+20%). Особенно выделяются Катар (+95%), Саудовская Аравия (+58%), Иордания (+23%) и ОАЭ (+10%).





Среди стран в других макрорегионах, которые показывают уверенный рост, можно выделить Албанию (+56%), Сальвадор (+32%), Армению (+30%), Эфиопию (+28%) и Колумбию (+23%).





В июле 2023 года средняя загрузка отелей составила 70%, а авиакомпании сообщают о 84% загрузке по данным IATA.





При планировании путешествий и покупке недвижимости за рубежом стоит учитывать эти тенденции.