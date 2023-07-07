Шарджа — об эмирате





Шарджа – 3й по площади и известности эмират ОАЭ.

Этот эмират подойдет тем, кто хочет получить отличный пляжный и культурный отдых, так как Шарджа славится своими пляжами. Несмотря на развитую инфраструктуру, здесь спокойно и тихо – именно поэтому это место отлично подходит для семей.





В Шардже располагаются более 100 школ, в список входят как языковые, так и общеобразовательные. Кроме того, Шарджа славится еще и множеством частных учебных заведений, а также 3-мя ВУЗами, с 30-ю программами обучения.





Шоппинг в этом эмирате не хуже шоппинга в финансовом центре ОАЭ (речь о Дубае) – здесь есть пять крупных ТЦ и три рынка, которые могут похвастаться широким выбором предлагаемых товаров и услуг!





Шарджа граничит со всеми эмиратами, ближе всех к ней расположен Дубай — до него всего 40 км. Именно из-за близости Шарджи к самому известному и веселому эмирату ее выбирают туристы и экспаты. Жизнь в Шардже гораздо экономичнее, чем в Дубае, многие выбирают этот эмират по этой причине. А время в пути от Шарджи до Дубая займет всего 27 минут. Жить в Шардже и работать в Дубае – идеальный и удобный формат.





Множество интересных достопримечательностей находится в пешей доступности, а общественные пляжи на берегу Персидского залива можно посетить не пользуясь такси или автобусом. Из центра Эмирата до береговой линии Персидского залива, где расположен пляж Аль Хан, можно прогуляться пешком не более 30-ти минут, чтобы добраться быстрее, можно вызвать такси, которое в отличие от Дубая гораздо дешевле.





