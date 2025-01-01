Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикPrestige One Developments
Площадьот 174 м² до 292 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 174 м²от 3 410 000 AED
3 спальниот 183 м²от 3 620 000 AED
Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
Преимущества Prestige One Developments:
- высокое качество строительства и отделки;
- элегантный и современный дизайн;
- разнообразие жилых форматов;
- удобные локации с развитой инфраструктурой.
Миссия заключается в предложении нового уровня роскоши и комфорта на рынке и удовлетворении самых взыскательных запросов клиентов.