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Prestige One Developments

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Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.


Преимущества Prestige One Developments:

- высокое качество строительства и отделки;

- элегантный и современный дизайн;

- разнообразие жилых форматов;

- удобные локации с развитой инфраструктурой.


Миссия заключается в предложении нового уровня роскоши и комфорта на рынке и удовлетворении самых взыскательных запросов клиентов.


4 предложения
Seaside by Prestige One
Seaside by Prestige One
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикPrestige One Developments
Площадьот 174 м² до 292 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 174 м²от 3 410 000 AED
3 спальниот 183 м²от 3 620 000 AED
от 3 410 000 AEDот 15 230 AED/м²
The Boulevard by Prestige One
The Boulevard by Prestige One
24/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикPrestige One Developments
Площадьот 42 м² до 138 м²
Первый взнос20%
Студияот 42 м²от 655 000 AED
2 спальниот 111 м²от 1 408 000 AED
от 655 000 AEDот 11 924 AED/м²
Parkway by Prestige One
Parkway by Prestige One
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикPrestige One Developments
Площадьот 67 м² до 161 м²
Первый взнос65%
1 спальняот 67 м²от 1 500 000 AED
2 спальниот 102 м²от 2 099 000 AED
3 спальниот 161 м²от 3 149 000 AED
от 1 500 000 AEDот 19 525 AED/м²
The Place
The Place
Canal Residence West European Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикPrestige One Developments
Площадьот 84 м² до 185 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 84 м²от 1 325 000 AED
2 спальниот 120 м²от 1 500 000 AED
3 спальниот 159 м²от 1 999 000 AED
от 1 325 000 AEDот 9 559 AED/м²
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