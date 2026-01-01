Каталог
Parkway by Prestige One

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 79 м² до 161 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 479 237 $от 5 909 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
35%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Спутниковое ТВЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
79 – 85
479 237 – 547 311
6 006 – 6 425
2 спальни
102 – 120
653 506 – 793 737
6 374 – 6 565
3 спальни
161
953 029 – 1 067 392
5 909 – 6 614
Брошюра проекта

Описание

Современный жилой комплекс с акцентом на окружающую природу посреди динамичного города. Высокая этажность дарит незабываемые виды на парковую зону. Изысканные жилые пространства комплекса Parkway в сочетании с уникальными архитектурными решениями — это остров спокойствия в центре Дубая. Ключевые особенности — Богатое разнообразие развлечений и удобств на территории комплекса: бассейны для взрослых и детей, крытый кинотеатр с функцией звездного неба, детские игровые комнаты премиум-класса, спортивный центр, зал для йоги и др. — Первоклассные материалы и элементы декора в дизайне интерьеров, вдохновленные природой. — Все апартаменты сдаются с отделкой, встроенной кухней и меблировкой, а панорамные окна и уютные открытые балконы с домашними растениями дарят чувство комфорта. Инфраструктура района Вся необходимая для жизни инфраструктура находится на комфортном расстоянии. Школы Kinderville Ras Al Khor и Swiss International Scientific School in Dubai и медицинский пункт Dr Clinica расположены в 4-12 минутах. Супермаркеты Shabab Al Madina, Fresh KPmart и COOPS — в 3-5 минутах. Кроме того, жилой комплекс располагается в непосредственной близости от знаменитого природного заповедника Ras Al Khor, где собрано около 250 видов растений и 50 видов животных. Преимущества расположения Стратегическая локация в районе MBR City между крупными трассами Mohammed Bin Zayed Road (E311), Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail открывает широкие возможности для передвижения по городу. Район Downtown Dubai со знаменитыми Burj Khalifa и Dubai Mall, парк Zabeel и небоскреб Dubai Frame расположены в 15 минутах. Чтобы добраться до развлекательных парков Global Village и Worlds of Adventure, также потребуется 15 минут. Дорога в международный аэропорт Al Maktoum International Airport займет 11 минут.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин12 км
Медицинский центр11 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
Подробнее
