Parkway by Prestige One

Описание

Современный жилой комплекс с акцентом на окружающую природу посреди динамичного города. Высокая этажность дарит незабываемые виды на парковую зону. Изысканные жилые пространства комплекса Parkway в сочетании с уникальными архитектурными решениями — это остров спокойствия в центре Дубая. Ключевые особенности — Богатое разнообразие развлечений и удобств на территории комплекса: бассейны для взрослых и детей, крытый кинотеатр с функцией звездного неба, детские игровые комнаты премиум-класса, спортивный центр, зал для йоги и др. — Первоклассные материалы и элементы декора в дизайне интерьеров, вдохновленные природой. — Все апартаменты сдаются с отделкой, встроенной кухней и меблировкой, а панорамные окна и уютные открытые балконы с домашними растениями дарят чувство комфорта. Инфраструктура района Вся необходимая для жизни инфраструктура находится на комфортном расстоянии. Школы Kinderville Ras Al Khor и Swiss International Scientific School in Dubai и медицинский пункт Dr Clinica расположены в 4-12 минутах. Супермаркеты Shabab Al Madina, Fresh KPmart и COOPS — в 3-5 минутах. Кроме того, жилой комплекс располагается в непосредственной близости от знаменитого природного заповедника Ras Al Khor, где собрано около 250 видов растений и 50 видов животных. Преимущества расположения Стратегическая локация в районе MBR City между крупными трассами Mohammed Bin Zayed Road (E311), Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail открывает широкие возможности для передвижения по городу. Район Downtown Dubai со знаменитыми Burj Khalifa и Dubai Mall, парк Zabeel и небоскреб Dubai Frame расположены в 15 минутах. Чтобы добраться до развлекательных парков Global Village и Worlds of Adventure, также потребуется 15 минут. Дорога в международный аэропорт Al Maktoum International Airport займет 11 минут.