Seaside by Prestige One

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 111 м² до 226 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 680 735 $от 4 200 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
35%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
111 – 226
680 735 – 953 029
4 200 – 6 092
3 спальни
183 – 191
1 014 295 – 1 102 791
5 527 – 5 770

Описание

Новый уровень роскошной жизни в Dubai Islands. Четкие линии и многоярусная архитектура жилого комплекса Seaside создают ощущение уединения и открывают потрясающий вид на Персидский залив. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и изысканность. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в приглушенных нейтральных тонах, встроенной техникой и системой «Умный дом». Просторные балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Для удобства жителей, помимо стандартной парковки, предусмотрена зарядная станция и парковочные места для электромобилей. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, поле для мини-гольфа, детская игровая площадка, детский бассейн с фонтаном, spa-зона, бассейн, кинотеатр, площадка для барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – это быстро развивающийся район с выгодным географическим расположением: 21 километр белоснежных пляжей, отмеченных "Голубым флагом" за высочайшие стандарты качества и безопасности, яхтенные пристани, отели, профессиональные поля для гольфа. В скором времени здесь появится один из крупнейших торговых центров ОАЭ - Deira Mall. В радиусе 10-15 минут от жилого комплекса находится все необходимое для повседневного быта: школы, медицинские центры, супермаркеты. Преимущества расположения Благодаря выезду на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материком, путь до Waterfront Market составит 7 минут, до известных достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Frame – 20 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 18 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Магазин1 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
Подробнее
