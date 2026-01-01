Seaside by Prestige One

Описание

Новый уровень роскошной жизни в Dubai Islands. Четкие линии и многоярусная архитектура жилого комплекса Seaside создают ощущение уединения и открывают потрясающий вид на Персидский залив. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и изысканность. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в приглушенных нейтральных тонах, встроенной техникой и системой «Умный дом». Просторные балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Для удобства жителей, помимо стандартной парковки, предусмотрена зарядная станция и парковочные места для электромобилей. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, поле для мини-гольфа, детская игровая площадка, детский бассейн с фонтаном, spa-зона, бассейн, кинотеатр, площадка для барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – это быстро развивающийся район с выгодным географическим расположением: 21 километр белоснежных пляжей, отмеченных "Голубым флагом" за высочайшие стандарты качества и безопасности, яхтенные пристани, отели, профессиональные поля для гольфа. В скором времени здесь появится один из крупнейших торговых центров ОАЭ - Deira Mall. В радиусе 10-15 минут от жилого комплекса находится все необходимое для повседневного быта: школы, медицинские центры, супермаркеты. Преимущества расположения Благодаря выезду на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материком, путь до Waterfront Market составит 7 минут, до известных достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Frame – 20 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 18 минут.