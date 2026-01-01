Hilton Residences by Prestige One

Описание

Роскошная жилая башня на берегу моря в Dubai Maritime City. Жилой комплекс Hilton Residences, созданный мировым гостиничным брендом с вековой историей, объединяет безупречный дизайн, внимание к деталям и атмосферу современного прибрежного образа жизни. Ключевые особенности - Изысканные интерьеры, светлые пастельные оттенки, просторные функциональные планировки во всех апартаментах - Владельцам резиденций доступен сервис высшего класса от профессионалов гостеприимства Hilton. - Резидентам доступен широкий выбор премиальных удобств: фитнес-зал, беговая дорожка, настольный теннис, несколько бассейнов, джакузи, лаунж-зоны, терраса для барбекю, кинотеатр, библиотека и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. За 10 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road, за 15 минут – добраться до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 25 минут – до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.