Coastal Haven by Prestige One

Описание

Роскошь прибрежной жизни в Dubai Islands. Из жилого комплекса Coastal Haven открываются потрясающие виды на Персидский залив, мерцающий под солнцем. В тщательно продуманных интерьерах, вдохновленных плавным движением волн, гармонично сочетаются элегантность и удобство. Здесь каждая деталь создана для вашего максимального комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, балконами и панорамными окнами. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. Также предоставляются услуги консьерж-сервиса. - Резидентам доступны: фитнес-зал, поле для мини-гольфа, теннисный и баскетбольный корты, увлекательное пространство для маленьких исследователей и детский парк приключений, клубная комната, лобби для гостей, бильярд, терраса для барбекю, библиотека, кинотеатр на свежем воздухе, лаунж-зона, infinity-бассейн, джакузи и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Nakhlat Deira Street, с которой есть выезд на мост Infinity Bridge, соединяющий острова с материковой частью города. Поездка до популярной достопримечательности Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет 20 минут. Чтобы добраться до другой известной локации Burj Al Arab, потребуется 25 минут, до района Palm Jumeirah – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.