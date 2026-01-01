Каталог
Coastal Haven by Prestige One

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 111 м² до 410 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 721 579 $от 6 470 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
35%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
111 – 115
721 579 – 844 111
6 470 – 7 303
3 спальни
154 – 410
1 044 792 – 2 668 481
6 499 – 6 752
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошь прибрежной жизни в Dubai Islands. Из жилого комплекса Coastal Haven открываются потрясающие виды на Персидский залив, мерцающий под солнцем. В тщательно продуманных интерьерах, вдохновленных плавным движением волн, гармонично сочетаются элегантность и удобство. Здесь каждая деталь создана для вашего максимального комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, балконами и панорамными окнами. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. Также предоставляются услуги консьерж-сервиса. - Резидентам доступны: фитнес-зал, поле для мини-гольфа, теннисный и баскетбольный корты, увлекательное пространство для маленьких исследователей и детский парк приключений, клубная комната, лобби для гостей, бильярд, терраса для барбекю, библиотека, кинотеатр на свежем воздухе, лаунж-зона, infinity-бассейн, джакузи и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Nakhlat Deira Street, с которой есть выезд на мост Infinity Bridge, соединяющий острова с материковой частью города. Поездка до популярной достопримечательности Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет 20 минут. Чтобы добраться до другой известной локации Burj Al Arab, потребуется 25 минут, до района Palm Jumeirah – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
Подробнее
