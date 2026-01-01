Fauchon Residences by Prestige One

Описание

Премиальный жилой комплекс в Jumeirah Garden City, одном из центральных районов Дубая. Здание Fauchon Residences вдохновлено парижским образом жизни, где элегантность, функциональность и внимание к деталям формируют гармоничное пространство для повседневной жизни. Продуманные планировки, благородные материалы и сдержанный дизайн создают атмосферу утонченной роскоши, предлагая идеальный баланс между динамикой мегаполиса, комфортом и спокойствием. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, балконами. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным светом. - За каждой резиденцией закреплено одно парковочное место. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, спортивную площадку, пространство для йоги, лаунж-зоны, терраса для барбекю, infinity-бассейн, коворкинг, плавающий кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. За 1 минуту можно пешком дойти до остановки общественного транспорта, за 10 минут – до станции метро Financial Centre, за 5 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных достопримечательностей Dubai Mall и Burj Khalifa и Museum of the Futureзаймет 5 минут, до района Palm Jumeirah – 15 минут, до Dubai Marina – 20 минут. Dubai International Airport находится в 13 минутах пути.