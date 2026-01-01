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Fauchon Residences by Prestige One

19B, Al Badaa Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 50 м² до 209 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 509 190 $от 5 164 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
35%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
50 – 119
509 190 – 670 660
5 632 – 10 081
2 спальни
112 – 209
850 919 – 1 082 096
5 164 – 7 577
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс в Jumeirah Garden City, одном из центральных районов Дубая. Здание Fauchon Residences вдохновлено парижским образом жизни, где элегантность, функциональность и внимание к деталям формируют гармоничное пространство для повседневной жизни. Продуманные планировки, благородные материалы и сдержанный дизайн создают атмосферу утонченной роскоши, предлагая идеальный баланс между динамикой мегаполиса, комфортом и спокойствием. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, балконами. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным светом. - За каждой резиденцией закреплено одно парковочное место. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, спортивную площадку, пространство для йоги, лаунж-зоны, терраса для барбекю, infinity-бассейн, коворкинг, плавающий кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. За 1 минуту можно пешком дойти до остановки общественного транспорта, за 10 минут – до станции метро Financial Centre, за 5 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных достопримечательностей Dubai Mall и Burj Khalifa и Museum of the Futureзаймет 5 минут, до района Palm Jumeirah – 15 минут, до Dubai Marina – 20 минут. Dubai International Airport находится в 13 минутах пути.

Локация

На карте
19B, Al Badaa Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт30 м
Школа500 м
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро750 м
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Девелопер с 2007 года реализует премиальные жилые проекты в Дубае и инвестирует в недвижимость в разных странах мира.
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