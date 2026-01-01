Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Sports City. Современная архитектура и удобные планировки клубного дома The Place создают условия для комфортного проживания, а близость спортивных объектов и богатая инфраструктура позволяют оставаться в форме и наслаждаться жизнью в полной мере. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами, балконами. Тщательно продуманный дизайн помещений максимально использует естественное освещение и создает ощущение простора. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, зона барбекю, терраса на крыше, кинотеатр. Инфраструктура района Dubai Sports City – активно развивающийся район Дубая. Комьюнити нацелено на спортсменов и приверженцев активного образа жизни. Однако, сообщество отлично подходит и для семей с детьми. Здесь реализованы возможности как для активных игр на свежем воздухе, так и для спокойного отдыха на природе. На территории расположены все необходимые социальные объекты. На расстоянии 5-7 минут находятся школы The Wonder Years Nursery, Victory Heights Primary School, Renaissance School и медицинские клиники Aster Clinic Sports City, HMC Medical Center, HealthBay Community Clinic Center. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных автомагистралей города Hessa Street, путь до Dubai Marina и Palm Jumeirah составит 19 минут, до Burj Al Arab – 20 минут, до Burj Khalifa и Dubai Creek Harbor – 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 27 минут.