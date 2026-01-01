Каталог
The Place

Canal Residence West European Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 90 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 405 990 $от 3 164 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
90
405 990
4 476
2 спальни
120 – 185
481 960 – 585 432
3 164 – 4 008
3 спальни
159
633 084 – 653 506
3 961 – 4 086
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Sports City. Современная архитектура и удобные планировки клубного дома The Place создают условия для комфортного проживания, а близость спортивных объектов и богатая инфраструктура позволяют оставаться в форме и наслаждаться жизнью в полной мере. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами, балконами. Тщательно продуманный дизайн помещений максимально использует естественное освещение и создает ощущение простора. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, зона барбекю, терраса на крыше, кинотеатр. Инфраструктура района Dubai Sports City – активно развивающийся район Дубая. Комьюнити нацелено на спортсменов и приверженцев активного образа жизни. Однако, сообщество отлично подходит и для семей с детьми. Здесь реализованы возможности как для активных игр на свежем воздухе, так и для спокойного отдыха на природе. На территории расположены все необходимые социальные объекты. На расстоянии 5-7 минут находятся школы The Wonder Years Nursery, Victory Heights Primary School, Renaissance School и медицинские клиники Aster Clinic Sports City, HMC Medical Center, HealthBay Community Clinic Center. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных автомагистралей города Hessa Street, путь до Dubai Marina и Palm Jumeirah составит 19 минут, до Burj Al Arab – 20 минут, до Burj Khalifa и Dubai Creek Harbor – 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 27 минут.

Локация

Canal Residence West European Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Транспортная доступность

Общественный транспорт240 м
Школа1 км
Магазин210 м
Медицинский центр300 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
