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ГлавнаяАкцииПовышенная комиссия от Sobha Group
26.06.2024
Срок действия c 25.06.2024 по 30.09.2024

Повышенная комиссия от Sobha Group

Повышенная комиссия от Sobha Group

Только с 25 июня по 30 сентября застройщик Sobha Group повышает брокерскую комиссию для всех проектов. До конца сентября вы можете получить 3% вместо стандартных 2,5% от комиссии застройщика.

Компания Sobha Group строит стильные и комфортные для проживания объекты, которые всегда будут пользоваться спросом.

Посмотреть все проекты застройщика, на которые распространяется акция, можно по ссылке

Акция имеет ограничение по времени. Успейте заработать больше на продаже апартаментов в Дубае.


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  1. Sobha Realty

    Sobha Realty

    Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.

Item 1 of 1
  1. 330 Riverside Crescent
    330 Riverside Crescent
    United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
    Срок сдачи2 кв. 2027
    ЗастройщикSobha Realty
    Площадьот 69 м² до 84 м²
    Первый взнос20%
    от 1 605 147 AEDот 23 142 AED/м²
Item 1 of 9
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