Повышенная комиссия от Sobha Group

Только с 25 июня по 30 сентября застройщик Sobha Group повышает брокерскую комиссию для всех проектов. До конца сентября вы можете получить 3% вместо стандартных 2,5% от комиссии застройщика.

Компания Sobha Group строит стильные и комфортные для проживания объекты, которые всегда будут пользоваться спросом.

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