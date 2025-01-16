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ГлавнаяАкцииОфлайн брокер-тур в ОАЭ с Housebook
16.01.2025
Срок действия c 16.01.2025 по 02.02.2025

Офлайн брокер-тур в ОАЭ с Housebook

Офлайн брокер-тур в ОАЭ с Housebook

Если вы агент по недвижимости и хотите продавать в ОАЭ, то тур специально для вас: 

- Посетите застройщиков Дубая и соседних эмиратов

- Сделаете контент для себя и клиентов 

- Разберетесь с ценообразованием

- Поймете разницу в районах и локациях

- Пощупаете сами качество материалов в шоурумах застройщиков 

- Впитаете знания и опыт практиков по ОАЭ

- Составите личный план развития в 2025


Этот тур — шанс увидеть всё своими глазами, чтобы уверенно продавать недвижимость в ОАЭ, заразиться энергией Дубая и заразить ею своих клиентов! Ведь стоит сделать первую сделку — и дальше все пойдёт как «по маслу».  


✔️ После нашего 6-дневного брокер-тура вы:  

- Сможете профессионально рассказывать и презентовать клиентам проекты Дубая.  

- Научитесь отвечать на каверзные вопросы и закрывать возражения.  

- Станете экспертом, который легко доводит клиента до сделки.  

- Овладеете информацией, которая делает вас незаменимым в глазах покупателей.  


Программа тура:  

⚫️Лекции от признанных экспертов:  

 - Андрей Останин: Личная стратегия и цели в недвижимости.  

 - Артем Батукаев: Урбанистика и лучшие районы Дубая.  

 - Василий Фетисов: Финансовые и юридические особенности сделок в ОАЭ.  

⚫️Знакомство с ведущими застройщиками.  

⚫️Экскурсии по ключевым районам и объектам недвижимости.  

⚫️Полное погружение в специфику рынка ОАЭ.  


Это почти неделя в Дубае с насыщенной программой, которая окупится с первой сделки!  

 

Специальное предложение: первые 6 участников получают эксклюзивную скидку на участие
- Двухместный номер в 3* отеле — от $2300👉🏻 $2000 за участника
- Двухместный номер в 5* отеле — от $3100 👉🏻$2800 за участника


Программа тура, проживание, лекции, трансферы и поддержка — все включено.


❗️ Бронируйте прямо сейчас, места заканчиваются! Забронировать место


Любые вопросы можно задать нашим менеджерам:

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