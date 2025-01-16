Офлайн брокер-тур в ОАЭ с Housebook

Если вы агент по недвижимости и хотите продавать в ОАЭ, то тур специально для вас:

- Посетите застройщиков Дубая и соседних эмиратов

- Сделаете контент для себя и клиентов

- Разберетесь с ценообразованием

- Поймете разницу в районах и локациях

- Пощупаете сами качество материалов в шоурумах застройщиков

- Впитаете знания и опыт практиков по ОАЭ

- Составите личный план развития в 2025





Этот тур — шанс увидеть всё своими глазами, чтобы уверенно продавать недвижимость в ОАЭ, заразиться энергией Дубая и заразить ею своих клиентов! Ведь стоит сделать первую сделку — и дальше все пойдёт как «по маслу».





✔️ После нашего 6-дневного брокер-тура вы:

- Сможете профессионально рассказывать и презентовать клиентам проекты Дубая.

- Научитесь отвечать на каверзные вопросы и закрывать возражения.

- Станете экспертом, который легко доводит клиента до сделки.

- Овладеете информацией, которая делает вас незаменимым в глазах покупателей.





✅ Программа тура:

⚫️Лекции от признанных экспертов:

- Андрей Останин: Личная стратегия и цели в недвижимости.

- Артем Батукаев: Урбанистика и лучшие районы Дубая.

- Василий Фетисов: Финансовые и юридические особенности сделок в ОАЭ.

⚫️Знакомство с ведущими застройщиками.

⚫️Экскурсии по ключевым районам и объектам недвижимости.

⚫️Полное погружение в специфику рынка ОАЭ.





Это почти неделя в Дубае с насыщенной программой, которая окупится с первой сделки!

Специальное предложение: первые 6 участников получают эксклюзивную скидку на участие

- Двухместный номер в 3* отеле — от $2300👉🏻 $2000 за участника

- Двухместный номер в 5* отеле — от $3100 👉🏻$2800 за участника





Программа тура, проживание, лекции, трансферы и поддержка — все включено.





❗️ Бронируйте прямо сейчас, места заканчиваются! Забронировать место





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