Офлайн брокер-тур в ОАЭ с Housebook
Если вы агент по недвижимости и хотите продавать в ОАЭ, то тур специально для вас:
- Посетите застройщиков Дубая и соседних эмиратов
- Сделаете контент для себя и клиентов
- Разберетесь с ценообразованием
- Поймете разницу в районах и локациях
- Пощупаете сами качество материалов в шоурумах застройщиков
- Впитаете знания и опыт практиков по ОАЭ
- Составите личный план развития в 2025
Этот тур — шанс увидеть всё своими глазами, чтобы уверенно продавать недвижимость в ОАЭ, заразиться энергией Дубая и заразить ею своих клиентов! Ведь стоит сделать первую сделку — и дальше все пойдёт как «по маслу».
✔️ После нашего 6-дневного брокер-тура вы:
- Сможете профессионально рассказывать и презентовать клиентам проекты Дубая.
- Научитесь отвечать на каверзные вопросы и закрывать возражения.
- Станете экспертом, который легко доводит клиента до сделки.
- Овладеете информацией, которая делает вас незаменимым в глазах покупателей.
✅ Программа тура:
⚫️Лекции от признанных экспертов:
- Андрей Останин: Личная стратегия и цели в недвижимости.
- Артем Батукаев: Урбанистика и лучшие районы Дубая.
- Василий Фетисов: Финансовые и юридические особенности сделок в ОАЭ.
⚫️Знакомство с ведущими застройщиками.
⚫️Экскурсии по ключевым районам и объектам недвижимости.
⚫️Полное погружение в специфику рынка ОАЭ.
Это почти неделя в Дубае с насыщенной программой, которая окупится с первой сделки!
Специальное предложение: первые 6 участников получают эксклюзивную скидку на участие
- Двухместный номер в 3* отеле — от $2300👉🏻 $2000 за участника
- Двухместный номер в 5* отеле — от $3100 👉🏻$2800 за участника
Программа тура, проживание, лекции, трансферы и поддержка — все включено.
❗️ Бронируйте прямо сейчас, места заканчиваются! Забронировать место
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