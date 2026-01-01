Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовLazord Residences by Lapis

Lazord Residences by Lapis

Majan 1 Residence, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Lapis Properties LLC
Площадь
от 46 м² до 109 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 272 062 $от 4 336 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
29%
При передаче ключей
16%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
46 – 81
272 062 – 355 064
4 336 – 5 846
1 спальня
61 – 109
393 250 – 607 045
5 521 – 6 349
2 спальни
103
569 042 – 578 028
5 480 – 5 567
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в районе Majan. Архитектура здания Lazord Residences отличается лаконичностью и использованием современных тенденций в строительстве. Здесь комфорт и практичность сочетаются с эстетикой, создавая идеальное пространство для жизни, где все элементы работают в гармонии друг с другом. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами и частными бассейнами. - Жители могу воспользоваться услугами парковщика и консьержа. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, детская и спортивная площадки, бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, кинотеатр, лаунж-зона, бильярдная и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ярмарки Global Village займет 5 минут, до тематического парка IMG World of Adventure и до парка бабочек Butterfly Garden – 10 минут. Путь до района Dubai Downtown и торгового центра Dubai Mall – 15 минут, до пляжа La Mer Beach – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
Majan 1 Residence, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Каталог