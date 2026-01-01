Lazord Residences by Lapis

Описание

Изысканный жилой комплекс в районе Majan. Архитектура здания Lazord Residences отличается лаконичностью и использованием современных тенденций в строительстве. Здесь комфорт и практичность сочетаются с эстетикой, создавая идеальное пространство для жизни, где все элементы работают в гармонии друг с другом. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами и частными бассейнами. - Жители могу воспользоваться услугами парковщика и консьержа. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, детская и спортивная площадки, бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, кинотеатр, лаунж-зона, бильярдная и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ярмарки Global Village займет 5 минут, до тематического парка IMG World of Adventure и до парка бабочек Butterfly Garden – 10 минут. Путь до района Dubai Downtown и торгового центра Dubai Mall – 15 минут, до пляжа La Mer Beach – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.