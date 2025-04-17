Каталог
VERDAN1A by Object1

Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 125 м² до 127 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 488 119 $от 3 889 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
20 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
125 – 127
488 119 – 509 821
3 889 – 4 014
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Престижный апарт-комплекс в Dubai Land Residence Complex. Уважение к окружающей среде в клубном доме VERDAN1A прослеживается в каждой детали, от выбора материалов до планирования общественных пространств. Это не просто жилой комплекс, это образ жизни, в котором гармония с природой является неотъемлемой частью повседневности. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зона, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Al Ain Dubai Road дорога до тематического парка IMG Worlds of Adventure займет 12 минут, до международной ярмарки Global Village – 15 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 20 минут. Путь до популярных достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Frame займет 25 и 30 минут соответственно. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Каталог