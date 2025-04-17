VERDAN1A by Object1

Описание

Престижный апарт-комплекс в Dubai Land Residence Complex. Уважение к окружающей среде в клубном доме VERDAN1A прослеживается в каждой детали, от выбора материалов до планирования общественных пространств. Это не просто жилой комплекс, это образ жизни, в котором гармония с природой является неотъемлемой частью повседневности. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зона, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Al Ain Dubai Road дорога до тематического парка IMG Worlds of Adventure займет 12 минут, до международной ярмарки Global Village – 15 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 20 минут. Путь до популярных достопримечательностей Burj Khalifa и Dubai Frame займет 25 и 30 минут соответственно. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.